Premier von Ontario warnt Diageo: Wenn ihr Werk schließt, nehmen wir Crown Royal aus den Regalen

Ontario ist für Diageo eine wirtschaftlich wichtige Region, was Produktion und Konsum betrifft. Man hat dort Destillerien, Abfüllanlagen, Bürogebäude – und jetzt, nach den Entwicklungen der letzten Zeit, auch einiges an Problemen. So hat man vor einem Jahr beschlossen, die in Bau befindliche neue Destillerie in St. Clair in Ontario, vorerst nicht weiterzubauen – und vor kurzem auch bekanntgegeben, dass man die Abfüllanlage in Amherstburg, ebenfalls in Ontario, im nächsten Februar schließen werde.

Diese beiden Entscheidungen kamen bei der Politik in Ontario nicht besonders gut an. Und die Politik kann dort auch mit Taten protestieren: Kanada hat, so wie die nordischen Staaten in Europa, ein Monopol auf den Verkauf von Alkohol in staatseigenen Geschäften – und genau an diesem Hebel droht nun Doug Ford, der Premier der Region, anzusetzen.

Wie Global Drinks Intel berichtet, hat Ford bei einer Gewerkschaftsveranstaltung Diageo gewarnt, dass man Crown Royal aus sämtlichen Geschäften auslisten werde, sollte die Werksschließung wie geplant durchgeführt werden. Und sollte Diageo auch dann die Entscheidung nicht überdenken, würde man auch Smirnoff, Diageo’s Wodka, aus den Regalen entfernen.

“Those bottles of Crown Royal are coming off the LCBO shelves. When the last person walks out through that door, we’re going to make sure LCBO takes off their brands because we need to stick together.” Doug Ford, Premier von Ontario

Laut Ford machen die Geschäfte des Liquor Control Board of Ontario einen Jahresumsatz von 756 Millionen kanadischen Dollar – seinen Worten nach mehr als in jeder anderen Region in Kanada oder den USA. Und Diageo setze seinen Umsatz hier für 8 Millionen kanadischer Dollar an Einsparungen bei den Löhnen aufs Spiel.

“Who in their right mind, any businessperson with half a brain, would go after their largest customer in North America?”

Von Diageo gibt es derweilen noch keine offizielle Reaktion auf die Pläne der Verwaltung der Region Ontario. Wir werden Sie jedenfalls auf dem Laufenden halten.