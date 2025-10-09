Von gemütlich bis glamourös: Winterdrinks von Bushmills und Proper No. Twelve

Dank Proximo, Besitzer von Bushmills und Proper No. Twelve, dürfen wir Sie heute mit vier neuen Cocktailrezepten verwöhnen, die sich den Winter zum Thema gemacht haben. Dabei haben wir uns natürlich getreu unserer Ausrichtung auf die Whiskeys im Portfolio konzentriert. Alle vier Rezepte erforden keine Barausbildung – Neugierde und Freude am guten Geschmack sind dabei völlig ausreichend.

Wir wünschen viel Freude beim Mixen und Genießen! Alle Bilder Copyright Proximo.

Von gemütlich bis glamourös: Der passende Winterdrink für jedes Fest

enn die Tage kürzer werden und der Frost die Nächte begleitet, steigt die Lust auf wärmende Aromen und festliche Genussmomente. Ob in geselliger Runde am Kamin, auf einer eleganten Silvesterfeier oder bei entspannten Abenden mit Freund*innen – die kalte Jahreszeit bietet zahlreiche Gelegenheiten, besondere Drinks ins Glas zu bringen. Mit Bushmills Irish Whiskey und Proper No. Twelve sind im Winter für jede Stimmung die passenden Drinks dabei. Diese Rezepte zeigen, wie vielseitig die festliche Jahreszeit schmecken kann. Alle Spirituosen sind im Club of Spirits Online-Shop , in vielen Restaurants und im gut sortierten Supermarkt erhältlich.

Bushmills Apple Cider Hot Toddy

Ein Klassiker in winterlichem Gewand – der Hot Toddy mit Apfel-Cider bringt wohlige Wärme an kalten Tagen. Der Bushmills Original verleiht dem heißen Cider eine weiche Tiefe, die durch Honig und Zimt betont wird. Ein Drink, der den Duft von Gewürzen ins Haus bringt und nach einem Spaziergang durch die Kälte perfekt wärmt.

50 ml Bushmills Original

100 ml heißer Apfel-Cider

1 TL Honig

Gemahlener Zimt, ganze Nelken

Zitronenscheibe, Zimtstange

Glas: Doppelwandiges Glas

Garnitur: Apfel- oder Zitronenscheibe

Cider mit Gewürzen im Topf erhitzen (nicht kochen). Bushmills ins Glas geben und den heißen Cider abseihen. Mit Apfel- oder Zitronenscheibe garnieren.

Bushmills Black Fashioned

Ein moderner Twist auf den Old Fashioned, der mit Bushmills Black Bush besondere Tiefe entfaltet. Sein nussiger, fruchtiger Charakter harmoniert perfekt mit der leichten Süße des Zuckers und der Würze des Bitters. Ein Drink für lange Winterabende, wenn Zeit und Ruhe den Ton bestimmen.

50 ml Bushmills Black Bush

1 TL Demerara-Zuckersirup oder Kristallzucker

2 Spritzer Angostura Bitters

Orangenzeste

Eis

Glas: Tumbler

Garnitur: Orangenzeste

Whiskey, Sirup und Bitters im Rührglas auf Eis kalt rühren. In ein gekühltes Tumblerglas auf frisches Eis abseihen und mit Orangenzeste garnieren.

Proper Mule

Frisch, spritzig und dennoch wärmend: Der Mule mit Proper No. Twelve vereint würzigen Whiskey, erfrischenden Limettensaft und Ingwer-Schärfe. Gerade im Winter bringt er Lebendigkeit ins Glas und passt perfekt zu geselligen Abenden mit den Kumpels.

50 ml Proper No. Twelve Whiskey

15 ml Limettensaft

100 ml Ginger Beer

Glas: Kupferbecher

Garnitur: Limettenscheibe

Eis in einen Kupferbecher geben, Whiskey, Limettensaft und Ginger Beer hinzufügen. Mit Limettenscheibe garnieren.

Proper No. Twelve Sour

Ein zeitloser Klassiker, neu gedacht: Der Whiskey Sour mit Proper No. Twelve bringt ausgewogene Frische und eine sanfte, leicht süße Note. Ideal, wenn man im Winter etwas Leichtes, aber dennoch Kräftiges genießen möchte – elegant und unkompliziert zugleich.

40 ml Proper No. Twelve

22,5 ml frischer Zitronensaft

22,5 ml Zuckersirup

Eis

Glas: Tumbler

Garnitur: Zitronenspalte und Kirsche

Alle Zutaten in einem Shaker kräftig auf Eis shaken. In ein Tumblerglas abseihen und garnieren.