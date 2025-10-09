Neue Rekorde in Kentucky: 16,1 Millionen Fässer im Wert von 10 Milliarden Dollar reifen in 127 Destillerien von 103 Unternehmen

Zahlen der Kentucky Distillers’ Association (KDA) enthüllen: Die Whiskyindustrie in Kentucky hat mit Beginn dieses Jahres den bisherigen Höchststand an eingelagerten Fässern erreicht, und der ist enorm:

103 Unternehmen betreiben mittlerweile 127 lizensierte Brennereien im Bundesstaat Kentucky, und in deren Lagerhäusern befinden sich jetzt 16,1 Millionen befüllte Fässer, die einen Gesamtwert von 10 Milliarden Dollar repräsentieren (im letzten Jahr waren es noch 8 Milliarden).

Die Fässer sind nicht nur eine Geldanlage, sondern verursachen, abgesehen von der Pflege und dem Betrieb der Lagehäuser, jährliche Steuerkosten. 2025 werden diese 75 Millionen Dollar betragen, 27% mehr als 2024 und 164% mehr als vor fünf Jahren.

Eric Gregory, der Präsident der KDA, sieht darin zwei Seiten einer Medaille:

“In more communities across the Commonwealth, Bourbon is a point of pride and opportunity. Our industry delivers unmatched tax revenues and world-class Bourbon tourism that no other state comes close to experiencing. “And remember – most of these barrels won’t be ready to bottle until 2030 and beyond. We must be ready for that time. Kentucky is poised long-term to continue leading American whiskey into new global markets, new opportunities and through challenging headwinds.”

Seitens der KDA sieht man es als essentiell an, dass die Vereinigten Staaten wieder zu einer vernunftgetriebenen Zollpolitik zurückkehren, da man die Industrie auf Wachstum auf den internationalen Märkten ausgerichtet habe – etwas, das durch Straf- und Vergeltungszölle nun behindert würde: