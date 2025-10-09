Whisky im Bild: Eindrücke von der Whisky Messe Austria in Insbruck

Die Whisky Messe Austria in Innsbruck ist vorbei – und laut dem Veranstalter, dem Whisky Team Gesellschaftsverein Steirerclan unter der Leitung von Ing. Helmut McSchuly Schulhofer hat sie gezeigt, dass im Westen Österreichs ein nicht zu vernachlässigender Bedarf an solchen Veranstaltungen ist.

Dementsprechend wird man auch 2026 wieder in die Music Hall Innsbruck zurückkehren und dort vom 2. bis 3. Oktober 2026 die zweite Auflage der Messe starten.

Uns hat der Veranstalter einige Bilder der diesjährigen Messe gesendet, die wir gerne gemeinsam mit einem Statement des Veranstalters mit Ihnen teilen:

Eindrücke von der Whisky Messe Austria in Insbruck

Am 26. und 27. September 2025 wurde Innsbruck zum Hotspot des guten Geschmacks. Erstmals fand die Whisky Messe Austria , Messe für Whisky, Rum, Spirt & more in der Music Hall in Innsbruck statt.

Whiskyfans aus allen Nachbarländern folgten dem Ruf der edlen Tropfen. Die erste Whisky Messe Austria im Westen wurde gut angenommen, der Samstag optimal, und diese Messe hat ein gewaltiges Potential, dazu Neues und interessiertes Publikum.

Wir hatten tolle Unterstützung des heimischen Claymore Whiskyclub aus Innsbruck.

Ein berühmter Whiskykenner aus der Branche sagte einmal: Wenn wir die Leute überzeugen, Whisky zu genießen, und sie gehen darauf in ein Geschäft oder zu den Ausstellern, kaufen und lassen sich weiter beraten, dann war diese Messe ein Gewinn und ein Erfolg für alle.

In diesem Sinne ein Slainte Mhat!

Ing.Helmut McSchuly Schulhofer

Whisky Team Gesellschaftsverein Steirerclan

Und wir freuen uns auf die Whisky Messe Graz am 27.u.28.März 2026