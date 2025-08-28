Auf der Whisky Messe Austria in Innsbruck am 26. und 27. September 2025 stellen eine Viezahl an Masterclasses rare und seltene Abfüllungen.

Hier alle Details und Einzelheiten:

Die Whisky Messe Austria stellt ihre Masterclasses vor

Mit der Whisky Messe Austria in Innsbruck am 26. und 27. September 2025 bietet sich Whiskyinteressierten aus einem großen Einzugsgebiet im Westen, Whisky in seinen vielen Facetten in dem Ambiente der Innsbrucker Music Hall zu erleben. Ein Highlight sind diesmal die Special Masterclasses: Unter fachkundiger Führung können Whisky-Fans rare und besonders alte Abfüllungen probieren, ihre Kenntnisse über das Uisge Beatha vertiefen und sich mit Gleichgesinnten austauschen. Die Masterclasses stellen rare und seltene Abfüllungen der Destillerien Springbank, Macallan, The Scotch Malt Whisky Society und Ardbeg vor. Ferne präsentieren die Maltfriends in zwei Masterclasse einge ihrer “Rare Bottlings“.

MASTERCLASSES: Freitag: 26.September

Macallan: „Foundation stones, character, craftsmanship“

15.30 Uhr | VIP Bereich

Vortrag: Andreas Trattner – Brand Ambassador

Sherry Oak 12

Double Cask 15

Harmony V (2025)

Classic Cut

Rare Cask

Ardbeg Embassy: „Peaty Path to Maturation“

15.30 Uhr | Ardbeg Stand

Vortrag: Ing. Helmut McSchuly Schulhofer – Ardbeg Ambassador

Ardbeg Very Young 58,3 Vol % Jahrgang 1998 Abgefüllt 2004

Ardbeg Still Young 56,2 Vol % Jahrgang 1998 Abgefüllt 2006

Ardbeg Almost There 54.1 Vol % Jahrgang 1998 Abgefüllt 2007

Ardbeg Renaissance 55,9 Vol % Jahrgang 1998 Abgefüllt 2008

Die letzte Abfüllung auf dem „Peaty Path to Maturation“

Springbank: „rare and not yet on the market“

17.00 Uhr | VIP Bereich

Vortrag: David Wood Export Sales Executive from Springbank

Hazelburn 8y Sherrywood

Springbank 10y Fino (Sherry Edition) 1.Verkostung – Erscheinung im Oktober

Springbank Vintage 1998

Springbank 100 Proof 1.Verkostung in Österreich – Erscheinung im Dezember

Kilkerran 8 yo Austria Special Release 2024 – Potstill Sonderedition

Maltfriends: Teil I “Rare Bottlings“ ein edler schottischer Streifzug

18.30 Uhr | VIP Bereich

Vortrag: Karl-M. Wolffhardt – Head of Whiskyclub

Benriach 10y.o. (old OB)

Bladnoch 1992, 18y. “50.44” (SMWS)

Glenfarclas 1988, 32y.o. (OB)

Longrow 2001, 11y.o. „Rundlets&Kilderkins

Laphroaig 1996, 16y.o. (Douglas Laing)

The Scotch Malt Whisky Society: „how we get it – – old and special bottlings from the SMWS“

20.00 Uhr VIP Bereich

Vortrag: Ambassador Hannah Unterguggenberger Thomas Unterguggenberger

MASTERCLASSES: Samstag: 27.September

Springbank: „rare and not yet on the market“

15.00 Uhr VIP Bereich

Vortrag: David Wood Export Sales Executive from Springbank

Hazelburn 8y Sherrywood

Springbank 10y Fino (Sherry Edition) 1.Verkostung – Erscheinung im Oktober

Springbank Vintage 1998

Springbank 100 Proof 1.Verkostung in Österreich – Erscheinung im Dezember

Kilkerran 8 yo Austria Special Release 2024 – Potstill Sonderedition

Ardbeg Embassy: „Peaty Path to Maturation Peaty Path to“

15.00 Uhr Ardbeg Stand

Vortrag: Ing. Helmut McSchuly Schulhofer – Ardbeg Ambassador

Ardbeg Very Young 58,3 Vol % Jahrgang 1998 Abgefüllt 2004

Ardbeg Still Young 56,2 Vol % Jahrgang 1998 Abgefüllt 2006

Ardbeg Almost There 54.1 Vol % Jahrgang 1998 Abgefüllt 2007

Ardbeg Renaissance 55,9 Vol % Jahrgang 1998 Abgefüllt 2008

Die letzte Abfüllung auf dem „Peaty Path to Maturation“

Macallan: „Foundation stones, character, craftsmanship“

16.30 Uhr | VIP Bereich

Vortrag: Markus Braun: Brand Specialist The Macallan Österreich & Deutschschweiz

Sherry Oak 12

Double Cask 15

Harmony V (2025)

Classic Cut

Rare Cask

The Scotch Malt Whisky Society: „how we get it – – old and special bottlings from the SMWS“

18.00 Uhr | VIP Bereich

Vortrag: Ambassador Hannah Unterguggenberger Thomas Unterguggenberger

Maltfriends Tei II: “Rare Bottlings“ ein edler schottischer Streifzug

19.30 Uhr | VIP Bereich

Vortrag: Karl-M. Wolffhardt – Head of Whiskyclub

Glen Grant 25y.o. (G&M, old licensed bottling)

Dallas Dhu 1978, 20y.o. (Dun Eideann)

Highland Park 1991, 20y.o. (Signatory)

Killkerran WIP 10y.o. Sherry Wood (OB)

Kilchoman 2006 13y.o. Private Single Cask

Music Hall Innsbruck

Freunde des Uisge Beatha (Wasser des Lebens) in Österreich, Deutschland und der Schweiz sollten sich die Whisky Messe Austria 2025 vormerken: in der Music Hall Innsbruck findet am 26.und 27.September die beliebte österreichische Whisky-Messe statt. Diese einzigartige Veranstaltung bietet Ihnen die Gelegenheit, eine Vielzahl von exquisiten Whiskysorten aus aller Welt zu entdecken, renommierte Vertreter der Destillerien zu treffen und an spannenden Verkostungen sowie an informativen Workshops teilzunehmen. Erlesene schottische und internationale Whiskys, aber auch Gin, Rum und weitere Destillate werden an diesen 2 Tagen angeboten.

Spaß & Genuss sind bei der Whisky Messe Austria in jedem Fall garantiert! Die Whiskymesse Austria ist nicht nur ein Fest für den Gaumen, sondern auch ein gesellschaftliches Highlight: Man trifft gleichgesinnte Genießer zum Austausch und genießt die besondere Atmosphäre der Music Hall Innsbruck. Auch im Rahmenprogramm ist ein Highlight zu erwarten. The First Leiblach Valley Pipes & Drums, erste österreichische Dudelsackgruppe wird einmarschieren und Solopiper Pipe Major Horst Fechtig wird den passenden musikalischen Rahmen geben.

Infos:www.whisky-messe.at