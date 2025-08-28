Auf der Whisky Messe Austria in Innsbruck am 26. und 27. September 2025 stellen eine Viezahl an Masterclasses rare und seltene Abfüllungen.
Hier alle Details und Einzelheiten:
Die Whisky Messe Austria stellt ihre Masterclasses vor
Mit der Whisky Messe Austria in Innsbruck am 26. und 27. September 2025 bietet sich Whiskyinteressierten aus einem großen Einzugsgebiet im Westen, Whisky in seinen vielen Facetten in dem Ambiente der Innsbrucker Music Hall zu erleben. Ein Highlight sind diesmal die Special Masterclasses: Unter fachkundiger Führung können Whisky-Fans rare und besonders alte Abfüllungen probieren, ihre Kenntnisse über das Uisge Beatha vertiefen und sich mit Gleichgesinnten austauschen. Die Masterclasses stellen rare und seltene Abfüllungen der Destillerien Springbank, Macallan, The Scotch Malt Whisky Society und Ardbeg vor. Ferne präsentieren die Maltfriends in zwei Masterclasse einge ihrer “Rare Bottlings“.
MASTERCLASSES: Freitag: 26.September
Macallan: „Foundation stones, character, craftsmanship“
15.30 Uhr | VIP Bereich
Vortrag: Andreas Trattner – Brand Ambassador
- Sherry Oak 12
- Double Cask 15
- Harmony V (2025)
- Classic Cut
- Rare Cask
Ardbeg Embassy: „Peaty Path to Maturation“
15.30 Uhr | Ardbeg Stand
Vortrag: Ing. Helmut McSchuly Schulhofer – Ardbeg Ambassador
- Ardbeg Very Young 58,3 Vol % Jahrgang 1998 Abgefüllt 2004
- Ardbeg Still Young 56,2 Vol % Jahrgang 1998 Abgefüllt 2006
- Ardbeg Almost There 54.1 Vol % Jahrgang 1998 Abgefüllt 2007
- Ardbeg Renaissance 55,9 Vol % Jahrgang 1998 Abgefüllt 2008
Die letzte Abfüllung auf dem „Peaty Path to Maturation“
Springbank: „rare and not yet on the market“
17.00 Uhr | VIP Bereich
Vortrag: David Wood Export Sales Executive from Springbank
- Hazelburn 8y Sherrywood
- Springbank 10y Fino (Sherry Edition) 1.Verkostung – Erscheinung im Oktober
- Springbank Vintage 1998
- Springbank 100 Proof 1.Verkostung in Österreich – Erscheinung im Dezember
- Kilkerran 8 yo Austria Special Release 2024 – Potstill Sonderedition
Maltfriends: Teil I “Rare Bottlings“ ein edler schottischer Streifzug
18.30 Uhr | VIP Bereich
Vortrag: Karl-M. Wolffhardt – Head of Whiskyclub
- Benriach 10y.o. (old OB)
- Bladnoch 1992, 18y. “50.44” (SMWS)
- Glenfarclas 1988, 32y.o. (OB)
- Longrow 2001, 11y.o. „Rundlets&Kilderkins
- Laphroaig 1996, 16y.o. (Douglas Laing)
The Scotch Malt Whisky Society: „how we get it – – old and special bottlings from the SMWS“
20.00 Uhr VIP Bereich
Vortrag: Ambassador Hannah Unterguggenberger Thomas Unterguggenberger
MASTERCLASSES: Samstag: 27.September
The Scotch Malt Whisky Society: „how we get it – – old and special bottlings from the SMWS“
18.00 Uhr | VIP Bereich
Vortrag: Ambassador Hannah Unterguggenberger Thomas Unterguggenberger
Maltfriends Tei II: “Rare Bottlings“ ein edler schottischer Streifzug
19.30 Uhr | VIP Bereich
Vortrag: Karl-M. Wolffhardt – Head of Whiskyclub
- Glen Grant 25y.o. (G&M, old licensed bottling)
- Dallas Dhu 1978, 20y.o. (Dun Eideann)
- Highland Park 1991, 20y.o. (Signatory)
- Killkerran WIP 10y.o. Sherry Wood (OB)
- Kilchoman 2006 13y.o. Private Single Cask
Music Hall Innsbruck
Freunde des Uisge Beatha (Wasser des Lebens) in Österreich, Deutschland und der Schweiz sollten sich die Whisky Messe Austria 2025 vormerken: in der Music Hall Innsbruck findet am 26.und 27.September die beliebte österreichische Whisky-Messe statt. Diese einzigartige Veranstaltung bietet Ihnen die Gelegenheit, eine Vielzahl von exquisiten Whiskysorten aus aller Welt zu entdecken, renommierte Vertreter der Destillerien zu treffen und an spannenden Verkostungen sowie an informativen Workshops teilzunehmen. Erlesene schottische und internationale Whiskys, aber auch Gin, Rum und weitere Destillate werden an diesen 2 Tagen angeboten.
Spaß & Genuss sind bei der Whisky Messe Austria in jedem Fall garantiert! Die Whiskymesse Austria ist nicht nur ein Fest für den Gaumen, sondern auch ein gesellschaftliches Highlight: Man trifft gleichgesinnte Genießer zum Austausch und genießt die besondere Atmosphäre der Music Hall Innsbruck. Auch im Rahmenprogramm ist ein Highlight zu erwarten. The First Leiblach Valley Pipes & Drums, erste österreichische Dudelsackgruppe wird einmarschieren und Solopiper Pipe Major Horst Fechtig wird den passenden musikalischen Rahmen geben.
