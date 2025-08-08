Mit der Whisky Messe Austria in Innsbruck am 26. und 27. September 2025 bietet sich Whiskyinteressierten aus einem großen Einzugsgebiet im Westen, Whisky in seinen vielen Facetten in dem Ambiente der Innsbrucker Music Hall zu erleben. Ein besonderes Highlight dort sind auch hochkarätige Masterclasses mit Abfüllungen von Springbank, Ardbeg, Macallan und mehr.

Eine erste Info zur Messe und

Die „Whisky Messe Austria“ in Innsbruck steht in den Startlöchern

Vom 26. Sept. 2025 bis 27. Sept. 2025 verwandelt sich die Music Hall in ein Paradies für Whisky-, Rum- und Gin Liebhaber und Kenner

Die Aussteller präsentieren Ihnen ihre besten und neuesten Tropfen und stehen Ihnen mit ihrem Fachwissen zur Seite.

Neben den Verkostungen erwarten Sie auch spannende Spezial Masterclasses. Direkt aus Campbeltown von der Springbank Distillery kommt David Wood, weitere Masterclasses gibt es von Macallan, The Scots Malt Whisky Society und den Maltfriends mit raren und alten Bottles, sowie die Ardbeg Embassy mit der Serie Peaty Path to Maturation von 1998. Die Masterclasses gibt es ab dem 1.September unter https://austria.whisky-messe.at/ zu buchen.

Als Rahmenprogramm werden die First Leiblach Valley Pipes and Drums, die erste Dudelsackgruppe Österreichs, sowie Solopiper und Pipe Major Horst Fechtig.

Die Whiskymesse Austria ist nicht nur ein Fest für den Gaumen, sondern auch ein gesellschaftliches Highlight. Treffen Sie Gleichgesinnte, tauschen Sie sich aus und genießen Sie die besondere Atmosphäre der Music Hall Innsbruck. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Diese Messe gibt auch Neuen Ausstellern die Gelegenheit, sich dem Publikum aus dem Einzugsgebiet Schweiz, Deutschland, Italien, Salzburg und Osttirol zu präsentieren. Die Music Hall bietet genug Platz. Info@whisky-messe.at

Öffnungszeiten:

Freitag 26.Sept. – 14.00 Uhr bis 22.00 Uhr

Samstag 27.Sept. – 14.00 Uhr bis 22.00 Uhr