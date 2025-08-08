Whisky im Bild: Meowtallica 3 von Club Qing

Nachdem sich der heutige News-Tag bislang eher bleiern gestaltet, hier einmal ein Ausflug in eine Region, die sich als kleine, aber feine Nische präsentiert: Club Qing ist ein unabhängiger Abfüller und Barbetreiber in Hong Kong, der Kult-Status unter den wenigen Whiskyliebhabern, die ihn in Europa überhaupt kennen, genießt. Das liegt einerseits an der Qualität der Abfüllungen, andererseits auch an den liebevoll gestalteten Labeln der verschiedenen Serien, die die Flaschen auch zu begehrten Sammlerobjekten machen (eine schöne Auswahl finden Sie auf deren Homepage).

Eine dieser Serien ist Meowtallica. Die „Meowtallica“-Serie präsentiert fantasievolle Illustrationen der fiktiven Katzen-Rockband gleichen Namens, gestaltet von der Künstlerin @kt518.art. Die ersten beiden Ausgaben zeigen den Gitarristen „Ten Li“ (Ben Nevis) und den Schlagzeuger „Oreo“ (Orkney) – beide beides übrigens Katzen des Club Qing-Gründers.

Nun ist in der TTB-Datenbank das Etikett einer dritten Ausgabe eingetragen worden – wir listen sie deshalb nicht unter „TTB-Neuheiten“, weil man sie in Europa nie im Handel finden wird (höchstens bei Auktionen oder durch Privatankäufe). Diesmal ist es ein schwarzer Kater (?) als DJ, und wir dachten uns: Den möchten wir mit Ihnen auf jeden Fall teilen, auch ohne direkten Nutzen dahinter, abgesehen vielleicht von einem Lächeln…

Bitteschön: