Verkostungsnotiz

Serge verkostet: Glencadam – Madeira und Amarone

No Age Statement, Weinfass-Finishes - nicht gerade die optimalen Voraussetzungen, um Serge euphorisch zu stimmen

Für heute hat sich Serge Valentin zwei No Age Statement Abfüllungen aus der Highland-Brennerei Glencadam ausgefüllt, beides mit Finishes in Weinfässern, von denen Serge ja generell nicht rasend überzeugt ist, wie er schon in der Einleitung kundtut. Dementsprechend erwarte er sich nicht allzuviel von den beiden Bottlings.

In seinem mündlichen Urteil über den Glencadam Reserva de Madeira und den Glencadam Riserva di Amarone, beide im Vorjahr erschienen, ist er dann etwas milder, als es die vergebenen Punkte in der Verkostung erwarten lassen – siehe unsere Tabelle:

AbfüllungPunkte

Glencadam ‘Reserva de Madeira’ (46%, OB, 2024)79
Glencadam ‘Riserva di Amarone’ (46%, OB, 2024)77
