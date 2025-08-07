Kavalan schreibt Geschichte bei der Tokyo Whisky and Spirits Competition 2025 und gewinnt 2x „Best of the Best Single Malt“

Wieder einmal herrscht große Freude bei der taiwanesischen King Car Distillery von Kavalan: Auch in Japan konnte man mit den Whiskys aus der Brennerei im Osten der Insel nachhaltig überzeugen. Aus der langen Liste von Auszeichnungen bei der Tokyo Whisky and Spirits Competition 2025, die Sie auch unten nachlesen können, sticht aber die doppelte Verleihung des Titels Best of the Best Single Malt hervor: Noch nie zuvor gab es diese höchste Ehre für gleich zwei Whiskys.

Wir gratulieren Kavalan, Herrn YT Lee und natürlich auch dem deutschen Importeur Schlumberger zu dieser Auszeichnung. Hier die umfangreiche Presseaussendung dazu:

Kavalan schreibt Geschichte bei der Tokyo Whisky and Spirits Competition 2025 und gewinnt zweimal den Titel „’Best of the Best Single Malt“

Die Organisatoren des TWSC geben an, dass ihre höchste Auszeichnung „Best of the Best“ bisher noch nie an zwei Whiskys vergeben wurde.

TAIPEI, 7. August 2025 /PRNewswire/ — In der Endrunde der Tokyo Whisky and Spirits Competition 2025 (TWSC) hat Taiwans führende Whiskybrennerei das Unmögliche geschafft: Nicht nur einer ihrer Whiskys wurde als „Best of the Best Single Malt“ ausgezeichnet, sondern gleich zwei!

Kavalan breaks new ground winning two TWSC „Best of the Best Single Malt“ awards.

Die Organisatoren sagten:

„Aufgrund eines Gleichstandes gibt es in dieser Kategorie zwei Gewinner. Dies ist das erste Mal in der Geschichte des TWSC, dass der Titel „Best of the Best“ an zwei Whiskys vergeben wurde.“

King Car Group Chairman Mr. YT Lee receives the prestigious Best of the Best Single Malt Whisky 2025 award certificates from TWSC Executive Committee Chairman Mamoru Tsuchiya.

Im Anschluss an ein anspruchsvolles zweistufiges Auswahlverfahren wurden Kavalan Solist PX Sherry Cask sowie die neue Abfüllung Kavalan Lán gemeinsam mit dem Titel „Best of the Best Single Malt“ prämiert.

Die Juroren bescheinigten der Sorte PX Sherry einen „seidigen und tiefgründigen Abgang mit Umami-Tiefe„, während die Sorte Lán als Kombination aus „karamellisierten Nüssen, Honig und Tempelweihrauch“ beschrieben wurde, die ein „tiefes und faszinierendes Aroma“ erzeuge.

YT Lee, Chairman der King Car Group, sagte, Japan sei einer der anspruchsvollsten Whiskymärkte der Welt.

„In Japan schätzen Kenner Komplexität, Tiefe und Charakter. Es ist eine außergewöhnliche Ehre, in Tokio den erstmals doppelt vergebenen Titel „Best of the Best“ zu gewinnen. Wir freuen uns sehr, dass unsere Handwerkskunst auf einer so großen Bühne anerkannt wird.“

Produktbeschreibungen

LÁN Single Malt Whisky (700 ml, 43 Vol.-%)

Der Name LÁN hat eine tiefe Bedeutung. Es steht für „Kavalan“, ist eine Hommage an unsere Heimat „Yilan„ und repräsentiert die Orchidee, auf Mandarin „lán“, die Taiwans Ruf als „Königreich der Orchideen“ symbolisiert.

Dies ist der erste Kavalan-Whisky, der nach unserer Heimatregion benannt ist. Die Verpackung mit ihrer ausdrucksstarken Kalligrafie und den zarten Orchideenmotiven spiegelt eine deutlich asiatische Ästhetik wider.

In der Nase: Orchidee, Rose, Jasmin, Pfingstrose, Orangenblüte, Butter, Vanille, Schokolade und Sandelholz.

Am Gaumen: floral-fruchtige Frische, Butter, Kakao und würzige Eiche, im Abgang wie ein feines Eau de Parfum.

Kavalan Solist PX Single Cask Strength (700 ml, 50–59,9 Vol.-%)

PX (Pedro Ximénez), der süße Dessert-Sherry, wird oft als der „König der Sherrys“ bezeichnet. Der Kavalan Solist PX ist ein reichhaltiger, wärmender Whisky, vollmundig mit Aromen von saftigen Rosinen und Sirup mit Honignote. Bei Blindverkostungen wird er aufgrund seiner überraschenden Reife fälschlicherweise für einen 20 oder 30 Jahre alten Dram gehalten.

Dies ist das zweite Mal, dass Solist PX mit dem Titel „Best of the Best“ ausgezeichnet wurde, nachdem er diese Auszeichnung bereits 2023 gewonnen hatte.

In der Nase: reife Rosinen, Feigenkonfitüre, Toffeesüße und ein Hauch von dunkler Schokolade.

Am Gaumen: seidig und vollmundig, mit hongisüßen Datteln, Kakao, Muskatnuss und einer anhaltenden Sherry-Wärme.

Die Solist-Reihe hat ihren Namen von der Idee, dass der Whisky als Solist in Kavalans Lagerhaus auftritt. Jedes Fass wird in Einzelfassstärke ohne Farbzusätze oder Kältefiltration abgefüllt.

Kavalan stellte auch einen neuen Rekord von 7 Superior Gold- und 11 Goldmedaillen in diesem Jahr auf.

Anmerkungen der Juroren zu ausgewählten Superior-Goldmedaillen-Whiskys:

Kavalan Solist PX Sherry Cask

Die Süße dominiert anfänglich am Gaumen, wird später durch eine sanfte Bitterkeit und eine raffinierte Herbheit wunderbar ausgeglichen

Seidiger und tiefgründiger Abgang mit Umami-Tiefe und einer subtilen, wohligen Wärme, die an hochwertige Sherryfässer erinnert

Reich wie getrocknete Pflaumen mit konzentriertem Aroma

Kavalan Lán

Karamellisierte Nüsse, Honig und Tempelweihrauch erzeugen ein tiefes und faszinierendes Aroma.

Aromen von gerösteter Ananas, Vanillepudding und Orangenschalen führen zu einem reichhaltigen und befriedigenden Profil

Zart und doch kraftvoll, erinnert an die Anmut einer Disney-Prinzessin

Kavalan Solist ex-Bourbon Cask

Raffiniert wie ein westliches Dessert, mit eleganter Süße und einem langen Abgang mit Eiche und Minze

Aromen von Karamell, Muskatellertrauben und Pfirsich sind wunderschön integriert

Vollmundig und ausdrucksstark, eignet sich pur oder auf Eis

Kavalan Triple Sherry Cask

Üppig und komplex wie ein süßer Wein, mit reizvollen Übergängen entlang des Gaumens

Ausgeprägter Sherry-Charakter, ausgewogen mit Trockenfrüchten und Eichenwürze

Zitrusnoten steigen sanft auf, weich auf der Zunge, empfohlen zum puren Genuss

Kavalan Solist Moscatel Sherry Cask

Aromen von roten Trauben, Brombeeren und Muskatnuss führen zu Noten von Rosinen, Tiramisu und schwarzem Kaffee

Butterig und reich an Umami, mit einer angenehmen Mischung aus süßen und herzhaften Noten

Langer und vielschichtiger Abgang, mit einer Komplexität, die an dunkle Schokolade und getrocknete Zitrusfrüchte erinnert

Kavalan sprengt weiterhin Grenzen und definiert neu, was Weltklasse-Whisky sein kann. Er wird auf der kleinen Insel Taiwan hergestellt, aber auf allen Kontinenten gefeiert.

Vollständige Liste der Auszeichnungen:

Superior Gold

Kavalan Solist ex-Bourbon Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Peated Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist PX Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Triple Sherry Cask Single Malt Whisky

Kavalan Lán Single Malt Whisky

Gold

Kavalan Solist Oloroso Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Vinho Barrique Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Madeira Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Manzanilla Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Classic Single Malt Whisky

Kavalan Concertmaster Port Cask Finish Single Malt Whisky

Kavalan Concertmaster Vinho Barrique Finish Single Malt Whisky

Kavalan Podium Single Malt Whisky

Kavalan Wine Oak Single Malt Whisky

Kavalan Port Oak Single Malt Whisky

Informationen zur Tokyo Whisky & Spirits Competition

DIe TWSC ist einer der größten Wettbewerbe seiner Art in Asien und der einzige in Japan. Aufbauend auf den Beziehungen, die seit der Gründung des Japan Whisky Research Centre vor mehr als zwei Jahrzehnten aufgebaut wurden, kann TWSC auf Hunderte von Juroren aus ganz Japan zurückgreifen, darunter Barkeeper, Hersteller, Importeure und viele mehr, unter anderem Inhaber der „Whisky Connoisseur“-Zertifizierung. Am Wettbewerb 2025 beteiligten sich rund 30 Länder mit insgesamt 639 eingereichten Spirituosen. An der ersten Runde nahmen 213 Juroren und an der zweiten Runde 41 Juroren teil.