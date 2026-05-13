Aus Hamburg erreicht uns die Information, dass Pilz Whisky jetzt die dritte seiner PX-Editionen vollendet und auf den Markt gebracht hat. 108 Flaschen (0,5l) sind es diesmal geworden, abgefüllt aus einem 60l-Fass aus Andalusien, in dem der Whisky nach vierjähriger Lagerung in einem deutschen Eichenfass noch ein acht Monate dauerndes Finish erhalten hat.

Alex Pilz hat untenstehend alle Infos zur neuen Abfüllung zusammengefasst – das Bottling können Sie auf der Homepage von Pilz Whisky hier erwerben.

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

PILZ Whisky präsentiert die 3. Edition der begehrten Pedro Ximénez Casks Abfüllungen

Mit der dritten Edition seines beliebten Pedro Ximénez Casks bringt PILZ Whisky erneut eine außergewöhnliche Fassstärke-Abfüllung auf den Markt. Die streng limitierte Sonderedition vereint intensive Fassreifung, handwerkliche Herstellung und die unverwechselbare Aromatik eines PX-Fasses aus Andalusien.

Dieser charakterstarke PILZ Whisky reifte zunächst vier Jahre lang in einem neuen deutschen Eichenfass und erhielt anschließend ein achtmonatiges Finish in einem erstbelegten 60-Liter-Pedro-Ximénez-Fass. Gerade diese kleinen Fässer sorgen durch den intensiven Kontakt zwischen Holz und Destillat für eine außergewöhnlich kraftvolle Aromenausprägung.

Das Ergebnis ist ein komplexer deutscher Whisky mit beeindruckender Tiefe und bemerkenswerter Geschmeidigkeit. Noten von exotischen Früchten, Rosinen sowie Anklänge von Kirsche und Pflaume verbinden sich mit einer markanten Nuss-Aromatik, die typisch für hochwertige PX-Fässer ist. Das neue deutsche Eichenfass steuert zusätzlich eine intensive Würzigkeit und enorme Kraft bei.

Wie bei allen Abfüllungen von PILZ Whisky gilt auch hier das kompromisslose Qualitätsversprechen: Direkt aus dem Fass in die Flasche, ohne Kühlfiltration, ohne zusätzliches Wasser und selbstverständlich ohne Farbstoffe. So bleibt der volle Charakter des Whiskys vollständig erhalten.

Die Edition ist auf lediglich 108 Flaschen limitiert. Jede Flasche wird von Hand nummeriert und unterstreicht den exklusiven Manufaktur-Charakter dieser besonderen Abfüllung.

Produktdetails im Überblick:

Vier Jahre gereift im neuen deutschen Eichenfass

Acht Monate Finish im 60 Liter Pedro Ximénez Fass aus Andalusien

Limitiert auf 108 Flaschen

Jede Flasche handnummeriert

Alkoholgehalt: 56,8 % vol.

Fassstärke – unverfälscht und intensiv

Handcrafted – in liebevoller Handarbeit hergestellt

Non-Chill-Filtered – nicht kühlfiltriert für maximalen Geschmack

Natural Color – natürliche Farbe ausschließlich aus dem Fass

Inhalt: 500 ml

Preis: 75,00 € (pro Liter: 150,- €)

Mit der dritten PX-Cask-Edition beweist PILZ Whisky erneut, wie viel Charakter, Tiefe und Individualität in echter deutscher Whisky-Handwerkskunst stecken kann.

Über PILZ Whisky

PILZ Whisky entsteht in einer kleinen norddeutschen Brennerei, in der jede Abfüllung mit viel Zeit, Handarbeit und Leidenschaft hergestellt wird. Die Produktion erfolgt ausschließlich in kleinen Mengen – mit dem Ziel, charakterstarke Whiskys zu schaffen, die sich deutlich von industriellen Standardprodukten abheben. Hier steht echte Handarbeit im Vordergrund.“