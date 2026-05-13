Old Fitzgerald Bourbon versteigert drei seltene Abfüllungen für wohltätige Zwecke

Für den Bernheim Forest und dessen Arboretum südlich von Louisville versteigert Old Fitzgerald drei besondere Abfüllungen im Rahmen einer Online-Auktion von Sotheby’s London, die zwischen dem 11. und 26 Juni auf der Webseite des Londonder Auktionshauses stattfinden wird.

Die Old Fitzgerald Archival Collection von Max Shapira, dem Executive Chairman von Heaven Hill, umfasst dabei drei Abfüllungen, die zwischen 1934 und 2015 veröffentlicht wurden:

Old Fitzgerald 18-Year-Old (1934) Bottled-in-Bond Kentucky Straight Bourbon Whiskey: Dieser 1917 von A. Ph. Stitzel destillierte 100-Proof-Bourbon ist ein rares Relikt aus der Zeit vor der Prohibition. Kurz nach deren Ende abgefüllt, gilt er als Symbol für die Wiedergeburt der amerikanischen Whiskey-Kultur und markiert den Übergang zur legendären Stitzel-Weller-Brennerei.

Very Xtra Old Fitzgerald 10-Year-Old (1965) Bottled-in-Bond Kentucky Straight Bourbon Whiskey: Destilliert im Jahr 1955, stammt dieser „Bottled-in-Bond“-Bourbon aus der Ära von Julian „Pappy“ Van Winkle. Die exklusiv für die „Colorado Electric Co.“ abgefüllte Edition steht mit ihrer Weizen-Rezeptur für Van Winkles Ideal von Perfektion.

John E. Fitzgerald Very Special Reserve 20-Year-Old (2015) Kentucky Straight Bourbon Whiskey: Dieser 1992 destillierte und 2015 abgefüllte Whiskey verbindet das Erbe von Stitzel-Weller mit der Ära Heaven Hill. Er stammt aus zwölf verbliebenen Original-Fässern von 1992, deren Reifung nach zwei Jahrzehnten gestoppt wurde, um die Tiefe und Eleganz auf ihrem absoluten Höhepunkt zu bewahren.

Max Shapira sagt über die drei Bottlings:

Each of these bottles is a snapshot of Old Fitzgerald through the ages. They tell the story of a brand that has survived and thrived through every chapter of American whiskey history, of which Heaven Hill is proud to be a part. I’m honoured to share them in support of such a meaningful charitable cause.

Wir werden die Auktion für Sie natürlich verfolgen und berichten, welche Preise die drei wirklich außergewöhnlichen Abfüllungen erzielen konnten