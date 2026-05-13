Whisky im Bild: Ein Besuch bei der Levenbank Distillery

Es wird noch bis 2029 dauern, bis die Levenbank Distillery ihren ersten Whisky, den sie im April angekündigt hat, auf den Markt bringt – aber die Brennerei im Gebäude der Loch Lomond Brewery zieht schon jetzt durch ihre handwerkliche Ausrichtung einiges an Aufmerksamkeit an sich.

Grund genug für unseren Leser Kurt Rottenfusser, gemeinsam mit Master Distillery Euan McEachern eine kleine Tour durch die ebenso kleine Brennerei zu machen und uns von dort einen kurzen Bericht und neun Bilder zu senden. Und wir teilen das natürlich sehr gerne mit Ihnen:

Gastartikel Autor: Kurt Rottenfusser

Besuch am 5. Mai 2026 bei der Levenbank

Führung durch Euan McEachern (Chef, Distiller und Brewer)

Die seit 2011 bestehende Loch Lomond Brauerei hat nunmehr seit letztem Jahr angefangen Whisky zu brennen und 5/2025 das erste Fass abgefüllt. Die Brennerei befindet sich im gleichen Gebäude wie die Brauerei – ein alter doch etwas in die Jahre gekommener Industriekomplex im Gewerbegebiet Vale of Leven in Dumbarton.

Wie mir Euan erzählte hätte er gerne ein etwas „Kunden- und Touristenfreundlicheres Gebäude“, hat aber seither noch kein passendes gefunden.

Im Moment wird nur Whisky für „Privatfässer“ und den Founders Club gebrannt der 700 Mitglieder umfassen soll. Auch ein Rye wurde mittlerweile gebrannt. Fässer werden hauptsächlich Bourbon und Sherry aber auch französische Weinfässer benutzt.

Aktuell werden 3 bis 4 Fässer im Monat abgefüllt. Levenbank ist lt. Euan nach Schließung von Brewdog und und Aufgabe der Brauerei Eden Mill die einzige welche Bier und Whisky macht.