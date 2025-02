Von Bier zu Whisky: Loch Lomond Brewery eröffnet Levenbank Distillery in den Lowlands – Whiskyproduktion hat schon begonnen

In den Lowlands gibt es einen neue Whiskybrennerei: Die Levenbank Distillery in Dumbarton befindet sich mit der Produktion noch in den Räumlichkeiten der Loch Lomond Brewery, wird aber nach den Plänen der Besitzer Euan and Fiona MacEachern in ein eigenes Gebäude neben der Brauerei ziehen. Die Stills arbeiten bereits, und der erste Spirit ist bereits in die Fässer gelegt worden.

Mitgeholfen bei den ersten Produktionsläufen hat kein Unbekannter: Jack Mayo, der schon für die Glasgow Distillery und die Holyrood Distillery gearbeitet hat, ist an der Destillaion beteiligt. 150 bis 200 Fässer möchte man nun befüllen, und man ist fähig, später einmal die Produktion auf 80.000 Liter reinen Alkohol pro Jahr auszubauen.

Fiona erklärt den Brennvorgang und die Vorteile eines Bierbrauers bei der Whiskyproduktion so:

“We’re excited to approach distilling from a brewer’s perspective because whisky is essentially distilled from a high-ABV beer. We will be using some of our much-loved beer recipes to form the basis of our whiskies – something no one else in the industry is really focusing on.”

Man will den Hausstil mit drei unterschiedlichen Spirits durch Blending kreieren: einen leichten, fruchtigen New Make aus lokal angebauter Laureate-Gerste von Crisp Maltings, einen komplexeren New Make aus dunkleren Malz wie Kristall- und Schokoladenmalzgerste und einen getorften New Make, der für die rauchige Tiefe mancher Abfüllungen zuständig sein wird. Auch Single Grains will man unter anderem aus den Bierrezepten für Imperial Stouts und Barley Wine herstellen.

Die Flagship Single Malts sollen um 2030/2031 erscheinen, und danach arbeitet man sich zum 10yo Single Malt hin, sagt Euan MacEarchern. Man kann gespannt sein!