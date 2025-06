Levenbank Distillery zieht aus der Brauerei in eigenes Gebäude – und ist damit offiziell eröffnet

Es ist soweit: Die Levenbank Distillery in Dumbarton in den schottischen Lowlands, die bislang in der Brauerei der Eigentümer Euan and Fiona MacEachern (Loch Lomond Brewery) arbeitete, ist jetzt wie erhofft in ein eigenes Gebäude umgezogen und damit, so die Eigentümer offiziell eröffnet.

Whisky wird dort schon seit einiger Zeit gebrannt, und mit dem Background in der Braukunst hat man sich dazu entschlossen, auf ungewöhnliche Malze zu setzen und zu experimentieren. Damit will man den Charakter des New Makes wieder mehr in die Mittelpunkt stellen.

Aus unserem Artikel vom Mai:

“We’re excited to approach distilling from a brewer’s perspective because whisky is essentially distilled from a high-ABV beer. We will be using some of our much-loved beer recipes to form the basis of our whiskies – something no one else in the industry is really focusing on.” Fiona MacEachern

In den nächsten Monaten soll auch das Besucherzentrum eröffnet werden – es wäre von Glasgow aus gut erreichbar und könnte sich als Publikumsmagnet erweisen.

Wann der erste Whisky auf den Markt kommt, ist noch nicht verlautbart worden. Man füllt momentan ca. 150 bis 200 Fässer pro Jahr und kann die Kapazität auf 80.000 Liter pro Jahr steigern, sollte dies notwendig sein.