Die Levenbank Distillery, in Dumbarton in den schottischen Lowlands gelegen und im Besitz von Euan and Fiona MacEachern (Loch Lomond Brewery), bezogen im vergangenen Sommer ihre neue Gebäude (wir berichteten), und kündigen nun ihren ersten Whisky an. Dieser wird ein Single Grain sein, und 2029 anlässlich des 700. Todestag von Robert the Bruce erscheinen. Der Whisky wurde auf dem ehemaligen Gelände des Familiensitzes der Bruces in Cardross gebrannt.

Grundlage des Whiskys ist die Getreiderezeptur des „Silkie Stout“ der Loch Lomond Brewery. Nach der Destillation reifte der Grain dann in Calvados-Fässern, als eine Hommage an die französischen Wurzeln in der Normandie der Familie Bruce. Diese Abfüllung ist auf 700 Exemplare limitiert, jeder Kauf beinhaltet zusätzlich eine Mitgliedschaft im „Levenbank 700 Club“. Diese umfasst zudem eine 500-ml-Flasche des „New Make Spirit“ aus dem Jahr 2026 sowie eine 700-ml-Flasche des im September 2029 erscheinenden Single Grain Whisky.

Das Paket umfasst zudem einen eigens angefertigten Levenbank-Dekanter aus neuer mongolischer Eiche, sowie jeweils eine 700-ml-Flasche der beiden, wohl 20300 erscheinenden ersten Single-Malt-Abfüllungen der Brennerei. Das Paket ist zum Preis von £595 erhältlich, und beinhaltet außerdem noch einen Rabatt von 10 % auf alle Einkäufe im Shop der Brauerei und Brennerei sowie eine kostenlose Brennereiführung pro Jahr für den Käufer plus einer Begleitperson.

Euan MacEachern, head distiller der Levenbank Distillery, gab einen kleinen Ausblick auf die kommenden Grain Whiskys der Destillerie sowie auf Grain Whisky insgesamt: