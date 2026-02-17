Dienstag, 17. Februar 2026, 15:15:23
Levenbank Distillery startet Crowdfunding-Kampagne

Benötigt werden £250,000, um die Destillations- und Braukapazitäten zu erhöhen und mehr Whiskyfässer für die Zukunft anzulegen

Anfang 2025 eröffnete die Loch Lomond Brewery ihre Levenbank Distillery (wir berichteten). Die Brennerei produziert momentan West Highland Gin und Wodka, Cú Mara Rum sowie den gleichnamigen New Make Spirit. Zukünftig möchte die Brennerei auch Single Malt und Single Grain Whiskys auf den Markt bringen.

Um nun auch die nächsten Schritte in ihrer Entwicklung vollziehen zu können, benötigt das Gründer-Ehepaar Fiona und Euan MacEachern weitere finanzielle Mittel. Mit diesem Geld sollen die Destillations- und Braukapazitäten erhöht werden, und auch sollen mehr Fässer für zukünftige Herstellung von Whisky angelegt werden. Des weiteren ist auch die Modernisierung der Verpackungsanlagen geplant.

Über eine Crowdcube-Kampagne soll nun der benötigte Betrag von £250,000 (nicht ganz 290.000 € wären dies). Über die Crowdcube-Website können Interessierte sich schon einmal einen frühzeitigen Zugang sichern.

SourceThe spirits business
