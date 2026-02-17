Neu bei Kirsch Import: Neuer Dragonjuice von der Isle of Mull

Der Whisky-Druide aka. Michel Reick zauberte aus einem kräftig getorften Single Malt von der Isle of Mull und vier verschieden lang gereiften und erstbefüllten (Likör-)Weinfässern den Dragonjuice 10 y.o. – Highlands Batch 2 – Peated.

Diese Abfüllung ist in dieser Woche die Neuheit im Whisky-Portfolio bei Kirsch Import, zu der Sie in der nachfolgenden Info alle weiteren Details inklusive Verkostungsnotizen finden können:

Drachenrauch trifft dunkle Süße:

Neuer Dragonjuice von der Isle of Mull

Dragonjuice klingt nicht nur legendär: Nach bester Whisky-Druid-Manier kombiniert Michel Reick in seiner mystischen Reihe Qualitätswhisky namhafter Brennereien mit Boutique-Fässern und zauberhaften Preisen. So entstehen echte Elixiere für Genießer – stets als Small Batch einer einzelnen Destillerie abgefüllt.

Batch 2 des Dragonjuice 10 y.o. – Highlands ist fast zu gut, um wahr zu sein. Der kräftig getorfte Single Malt von der Isle of Mull zieht seine Magie aus vier verschieden lang gereiften und erstbefüllten (Likör-)Weinfässern, wobei das jüngste zehn Jahre alt ist: Ruby Port Barrique, PX Sherry Hogshead, Oloroso Sherry Hogshead und Red Wine Barrique.

Die Wirkung? Dreckiger Torfrauch überzieht den Gaumen, durchzogen von dunkler, fruchtiger Süße und Akzenten von Haselnuss.

Dragonjuice 10 y.o. – Highlands Batch 2 – Peated

Whisky Druid Highland Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Ruby Port Barrique, First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead, First Fill Oloroso Sherry Hogshead, First Fill Red Wine Barrique

951 Flaschen

50,2% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Trockener, aschiger Holzrauch. Nach kurzer Zeit kommt Torf ins Spiel, dann ergänzen fruchtig-süße Eindrücke von Trockenobst und Aprikose vor dem Hintergrund von zarter Haselnuss.



Gaumen: Ein kräftig-torfiger Antritt, der die aufkommende schwere, dunkle und fruchtige Süße trägt. Anschließend weicher, rund, mit gut eingebundenem Alkohol. Dunkle Trauben entfalten sich parallel zu dezenten Nussnoten aus dem Oloroso-Fass, dazu blitzen immer wieder die Eindrücke der verschiedenen Fässer auf, während der Torfrauch dreckiger wird.



Nachklang: Lang, mit dreckigem Torfrauch, schwerer, tiefer Süße und fruchtigen Eindrücken.