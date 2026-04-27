Tamdhu mit zwei neuen Limited Editions

Auch in diesem Jahr erscheinen zum Spirit of Speyside Whisky Festival zwei limitierte Abfüllungen der Tamdhu Distillery.

Tamdhu Distillery Team Single Cask Special ist ein 2013 destilliertes Single Cask Bottling, der Whisky reifte in einem Sherry-Hogshead aus amerikanischer Eiche und kam mit 58,9 Vol. % in die 345 erhältlichen Flaschen. Der Malt soll in der Nase Noten von frischen Himbeeren, golden syrup, Haselnuss und weißer Schokolade bieten; am Gaumen folgen Beeren, tropische Früchte, sanfte Gewürze sowie die trockene Note von Oloroso-Sherry. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei £175.

Tamdhu Dalbeallie 09, benannt nach dem restaurierten viktorianischen Bahnhof auf dem Gelände der Tamdhu Distillery, ist auf 1.000 Flaschen limitiert. Seine Nase ist beschrieben mit Noten von Schokolade, Kaffee und Walnusskuchen, Früchten, frischem Ingwer, gerösteten Marshmallows und Zuckersirup; am Gaumen sollen sich anschließend Aromen von Toffee, Granola und Cranberrys zeigen. Die UVP liegt hier bei £105.

Sowohl Tamdhu Distillery Team Single Cask Special als auch der Tamdhu Dalbeallie 09 werden während des diesjährigen Spirit of Speyside Whisky Festivals am 1. und 2. Mai – – im Shop der Tamdhu-Destillerie erhältlich sein.