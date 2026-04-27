Lakes Distillery schließt brand home

Die englische The Lakes Distillery, in Cumbria ansässig, schloss am vergangenen Freitag ihr Besucherzentrum, und dies erst einmal für einen nicht absehbaren Zeitraum. Brand home inklusive zugehörigem Shop sowie Bistro sind zu, auch werden keine Brennerei-Führungen mehr angeboten. Produkte der Lakes Distillery können künftig über die Unternehmenswebsite im „Click-and-Collect“-Verfahren bestellt, und dann an der Destillerie abgeholt werden. Der Online-Shop scheint von den Schließungen allerdings unberührt. Durch die Maßnahmen des englischen Whisky-Hersteller sind 15 Arbeitsplätze gefährdet.

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In einer Stellungnahme, die The spirits business vorliegt, begründete Nyetimber die Entscheidung zur Schließung des Besucherzentrums so:

“The financial realities of running the brand home have become increasingly challenging, with factors such as rising cost-of-living, consumer spending habits and broader commercial pressures all having an impact. “Financially subsidising this part of the business has been diverting funds away from the core financial objectives and growth plans for The Lakes, and as a result, the difficult decision has been made to close the shop and the bistro and stop offering distillery tours. Sadly, this has also resulted in job losses for a number of valued staff.”

Die Produktion bleibe von diesen Maßnahmen unberührt, betonte das Unternehmen. Die Produktionsstätte sei weiterhin an fünf Tagen pro Woche in Betrieb, die Produktionspläne als auch die Mengen blieben unverändert, bestätigte Nyetimber gegenüber The spirits business. Offen ließ Lakes, ob das „brand home“ in Zukunft möglicherweise wiedereröffnet werden könnte.