The Lakes Distillery mit neuem CEO

Die englische Whisky-Brennerei The Lakes Distillery hat James Pennefather zu ihrem neuen chief executive officer ernannt. Pennefather wird voraussichtlich am 1. Juli dem Team von The Lakes beitreten. Er übernimmt diese Position von Nigel Mills CBE, er wird dann non-executive board director. Er gründete die Brennerei zusammen mit Paul Currie und leitet die Lakes Distillery seit ihrer Gründung im Jahr 2012.

James Pennefather

Seit mehr als 20 Jahren arbeite James Pennefather, in der Premium-Spirituosenbranche, sowohl im Vereinigten Königreich als auch im Ausland. In den letzten neun Jahren war Pennefather für das schottischen Spirituosenunternehmen William Grant & Sons managing director of operations in Indien und regional director für den Nahen Osten, Afrika und den indischen Subkontinent. Mehr zu James Pennefather und seinen neuen Aufgaben und Herausforerungen finden Sie auch auf der Website der Lakes Distillery.