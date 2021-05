Lakes Distillery: Pläne für Produktionsausbau werden fortgeführt

Im Vorjahr konnte sich die Lakes Distillery eine Finanzierungszusage für ihre Expansionspläne sichern (wir berichteten hier darüber). Dann kam Covid, die Schließung des Besucherzentrums und die Unsicherheit über die Zukunft, die die Destillerie dazu brachte, ihre Pläne hintanzustellen.

Jetzt aber steht die Ampel für die Erweiterung wieder auf Grün. Wie geplant, will man die Produktion um das Dreifache ausbauen und hat dafür einen Kredit von 3,5 Millionen Pfund von der Secure Trust Bank Commerial Finance reaktiviert, auch deshalb, weil ein Teil der Sicherheiten aus der Whiskyproduktion selbst besteht.

Schon 2021 will man auf diese Weise die Produktion um 70% steigern, um von der jetzigen Menge von 130.000 Flaschen in Zukunft auf die angepeilten 390.000 Flaschen jährlich kommen. Unterstützend baut man die Online-Plattform aus, die in den Zeiten der Krise ein wichtiger Faktor im Verkauf war, der 2020 um 180% wuchs.