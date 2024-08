Serge verkostet: The Olympic Sessions Tag 7 – Weltenbummeln in sechs Stationen

Mit der Session von heute, die siebte in der olympischen Disziplin des Mächtigkeitsverkostens, begibt sich Serge Valentin mit sechs Abfüllungen wieder auf eine kleine Weltreise, diesmal in die Länder Frankreich, die Niederlande, Schweiz, England und die USA. Bis auf einen Fehlstart (The Lakes “The One Port Cask”) erriechen alle mit passablen Resultaten die Ziellinie, können aber die drei führenden Japaner (aus vorigen Sessions) nicht von den Spitzenplätzen verdrängen.

Wie der Zieleinlauf war, sehen Sie hier in der Tabelle der Verkostung:

Abfüllung Punkte

Alfred Giraud ‘Horizon’ (46.1%, OB, France, +/-2024) 86 Kalkwijck 2019/2023 ‘Higgledy Piggledy Rye’ (44%, OB, The Netherlands, American oak, 480 bottles, +/-2023) 87 Herr Lüthy ‘Lorentin Edition Musée’ (52%, OB, Switzerland, 248 bottles, +/-2024) 82 Goldwäscher 2018/2023 (52.5%, OB, Switzerland, pure malted rye, cask #41) 86 The Lakes ‘The One Port Cask’ (46.6%, OB, England, +/-2023) 72 Balcones ‘Brimstone’ (53%, OB, USA, +/-2023) 85