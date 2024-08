Brown-Forman Deutschland wird ab sofort auch für die Märkte in Österreich, der Schweiz und Malta verantwortlich sein – das gibt der US-Konzern heute in einer deutschsrpachigen Pressemitteilung bekannt. Dabei wird Sebastian Krüger zusätzlich zu seiner Aufgabe als Sales Director Deutschland die Rolle des Commercial Directors DACH und Malta übernehmen; Jan Kuhlen, der knapp 18 Monate für Österreich, Schweiz und Malta zuständig war, wird direkt an ihn reporten.

Hier alle Details dieser Umstrukturierung:

Brown-Forman Deutschland integriert Märkte Österreich, Schweiz und Malta

Hamburg, 1. August 2024 – Mit Wirkung zum 1. August 2024 integriert der internationale Spirituosenhersteller die Märkte Österreich, Schweiz und Malta in die Verantwortung von Brown-Forman Deutschland. Mit dieser strategischen Zusammenlegung entsteht eine neue Region, in der langfristig die Gemeinsamkeit der Märkte für eine noch bessere Kunden- und Konsumentenorientierung genutzt werden soll.

Sebastian Krüger übernimmt zum 1. August 2024 die Rolle des Commercial Director Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH-Region) sowie Malta und wird damit das Management für diese Märkte zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben als Sales Director Brown-Forman Deutschland leiten. Er berichtet weiterhin an Maria Navas, deren Verantwortungsbereich sich ab dem 1. August 2024 zusätzlich zu ihrer Funktion als Managing Director Brown-Forman Deutschland um die DACH-Region und Malta erweitern wird.

„Wir freuen uns, die drei Märkte in die Verantwortung unseres Deutschlandgeschäfts zu integrieren. Dies ermöglicht uns, unsere Geschäftsstrategie in diesen wichtigen Regionen mit einer noch fokussierteren Kunden- und Konsumentenorientierung weiter voranzutreiben. Sebastian Krüger bringt mit seiner über fünfzehnjährigen internationalen Vertriebserfahrung die Expertise und Führungsstärke mit, um diese Herausforderungen erfolgreich zu meistern“,

sagt Maria Navas, VP, Managing Director Brown-Forman DACH & Malta.

Jan Kuhlen, seit knapp eineinhalb Jahren als Business Development Manager für Österreich, Schweiz und Malta verantwortlich und seit über acht Jahren bei Brown-Forman tätig, berichtet ab sofort direkt an Sebastian Krüger. Die Zusammenarbeit mit den VertriebspartnerInnen wird in allen Märkten unberührt von der neuen Struktur fortgesetzt.

“Wir möchten uns an dieser Stelle bei unseren GeschäftspartnerInnen für die vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit bedanken und freuen uns, gemeinsam das Umsatzpotenzial unseres starken Portfolios auszuschöpfen”,

so Sebastian Krüger.

„Die Zusammenlegung dieser Märkte ist ein bedeutender Schritt für Brown-Forman in Europa. Wir sind zuversichtlich, dass diese neue Region unter der Leitung von Maria Navas und Sebastian Krüger unser Wachstum und die Präsenz unserer Marken in diesen Märkten stärken wird“,

kommentiert Yiannis Pafilis, EVP, President Europe, Brown-Forman.

Die börsennotierte Brown-Forman Corporation wurde 1870 von George Garvin Brown in Louisville, Kentucky, gegründet und zählt heute zu den Top 10 der weltweit führenden

Spirituosenhersteller. Der deutsche Markt trägt maßgeblich zum Erfolg und Wachstum des internationalen Unternehmens mit global circa 5.700 Mitarbeitenden bei. Für die 2023/2024 erneut als „Great Place to Work©“ ausgezeichnete Brown-Forman Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg arbeitet bundesweit ein rund 175 Köpfe starkes Team.

Premium-Qualität seit 1870

Seit über 150 Jahren bereichert die Brown-Forman Corporation das Leben von Generationen mit hochwertigen alkoholischen Marken aus der Genusswelt.

Auf dem deutschen Markt vertreibt und vermarktet die Brown-Forman Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg eine Auswahl der Premium und Super Premium Spirituosen aus dem internationalen Portfolio. Hierzu zählen die American Whiskeys JACK DANIEL’S Tennessee Whiskey, Woodford Reserve und Old Forester, die schottischen Single Malts Benriach und The Glendronach sowie Slane Irish Whisky. Als Neuzugänge bereichern Gin Mare und Botucal Rum das Portfolio. Fords Gin, die Tequilas el Jimador und Herradura und der Likör Chambord runden das Angebot ab. Weltweit kümmern sich rund 5.700 Mitarbeiter:innen um die Marken aus dem Hause Brown-Forman, die in über 170 Ländern vertrieben werden. Das 1870 gegründete Familienunternehmen wird an der New York Stock Exchange gehandelt. Es ist erneut als eins der “World’s Most Ethical Companies®” 2024 anerkannt.

In Deutschland zählen rund 175 Mitarbeiter:innen zum Unternehmen, das im Jahr 2023/2024 erneut als Great Place to Work© zertifiziert ist. Brown-Forman setzt sich mit globalen und lokalen Initiativen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol ein.