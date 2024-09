Was Brown-Forman zu Weihnachten für Whiskyfreunde bietet

In der Zeit vor Weihnachten bemühen sich Handel und Produzenten mit attraktiven Angeboten um die Konsumenten – und natürlich steht da die Whiskyindustrie nicht zurück. Den Reigen der Ankündigung von Sonderaktionen eröffnet in diesem Jahr Brown-Forman mit Marken wie Jack Daniel’s, Woodford Reserve, Benriach und Slane Irish Whiskey – und wir dürfen Ihnen schon verraten, was Sie in der Vorweihnachtszeit (ab Oktober) im Handel erwartet:

Brown-Forman Deutschland setzt erneut auf starke Mehrwert-Promotions für das Weihnachtsgeschäft 2024

Hamburg, 11. September 2024 – Auch in diesem Jahr setzt Brown-Forman Deutschland mit attraktiven Geschenk-Sets auf ein erfolgreiches Jahresendgeschäft. Limitierte Sets bieten KonsumentInnen besondere Geschenke und fördern zusätzliche Abverkäufe im Handel. Die bewährten Sets von JACK DANIEL’S, Botucal Rum, Gin Mare, Woodford Reserve, Benriach und Slane Irish Whiskey bieten Mehrwert durch hochwertige Zugaben und setzen starke Akzente am POS. Sie sind ab Oktober bis Jahresende 2024 bundesweit im Handel verfügbar.

JACK DANIEL’S: Klassiker in ikonischer Metallbox

Die ikonische JACK DANIEL’S Metallbox kehrt 2024 für JACK DANIEL’S Old No. 7, Tennessee Honey, Tennessee Apple und Tennessee Fire (€ 20,49, UVP) zurück. Mit der metallischen Verpackung, die nicht nur funktional, sondern auch optisch ein Highlight ist, spricht JACK DANIEL’S sowohl SammlerInnen als auch GenießerInnen an. Die Geschenk- Sets enthalten die JACK DANIEL’S Flaschen im neuen Design mit sanft abgerundeten Schultern, einem markanter geprägten, traditionellen Flaschenhals und einem Etikett, das die Geschichte des einzigartigen Tennessee Whiskeys noch eindrucksvoller in Szene setzt. Die Metallboxen mit den 0-7-l-Flaschen sind in 6er-Mix-Kartons erhältlich. Passende 54er-Mix-Displays ermöglichen eine attraktive Präsentation im Handel.

Super Premium Tennessee Whiskey: Gentleman Jack und JACK DANIEL’S Single Barrel

Für Fans von besonders mildem Whiskey bietet Gentleman Jack (0,7-l-Flasche, € 28,49, UVP) eine unvergleichliche Geschmacksvielfalt, die durch seine doppelte Filterung durch Holzkohle erreicht wird. Im stilvollen Set wird er mit einem Marken-Tumbler präsentiert.

JACK DANIEL’S Single Barrel (0,7-l-Flasche, € 38,99, UVP) überzeugt durch sein kräftiges Aroma, das aus der Reifung in den oberen Etagen der Lagerhäuser resultiert. Nur eines von 100 Fässern wird für diesen Whiskey ausgewählt. JACK DANIEL’S Single Barrel wird in einer eleganten Geschenkbox mit einem hochwertigen Whiskey-Tumbler angeboten.

Beide Produkte sind in 6er-Kartons erhältlich, ansprechende 18er-Displays für JACK DANIEL’S Single Barrel und 24er-Displays für Gentleman Jack ermöglichen eine aufmerksamkeitsstarke Zweitplatzierung im Handel.

Woodford Reserve: Stilvoller Genuss im Bourbon-Segment

Woodford Reserve Bourbon (€ 31,49, UVP) steht für komplexe Aromen und Perfektion. Mit über 200 Geschmacksnoten bietet dieser Bourbon ein unvergleichliches Geschmackserlebnis. Das Geschenk-Set beinhaltet eine 0,7-l-Flasche und einen eleganten Kristall-Tumbler, der den Genuss dieses hochwertigen Bourbons stilvoll unterstreicht. Auch hier sorgen 24er-Displays für eine aufmerksamkeitsstarke Präsentation im Handel.

Benriach: Tradition trifft Moderne

Der preisgekrönte Benriach The Original Ten (0,7-l-Flasche, € 37,99, UVP), der zehn Jahre in Bourbon-, Sherry- und neuen Eichenfässern reift, bringt die Aromen der Speyside perfekt zur Geltung. Das Geschenk-Set enthält ein edles Spey-Glas. Mit seiner limitierten Verfügbarkeit und der aufwändigen Verpackung ist das Geschenk-Set ein besonderes Highlight im Super Premium-Segment.

Slane Irish Whiskey: Ein Geschenk für Liebhaber und Whiskey-Neulinge

Slane Irish Whiskey rückt zum Saisonhöhepunkt mit seinem Geschenk-Set, bestehend aus einer 0,7-l-Flasche und einem Longdrinkglas (€ 24,99, UVP), ins Rampenlicht. Mit seinem charaktervollen und vielfältigen Geschmack ist er perfekt sowohl für Whiskey- KennerInnen als auch Whiskey-Neulinge geeignet. Die 18er-Displays garantieren eine aufmerksamkeitsstarke Zweitplatzierung im Handel.

Unterstützende Marketing Kampagne

Nationale Kampagnen auf verschiedenen Kanälen wie TV, Kino, Streaming, Digital- und Out-of-Home-Werbung unterstützen die Marketingaktivitäten am POS zusätzlich. Ganzjährige PR- und Social-Media-Aktivitäten erhöhen die Markenbekanntheit und sorgen für eine hohe Sichtbarkeit. Die Kampagne für die JACK DANIEL’S Markenfamilie erzielt alleine bereits über 910 Millionen Kontakte.