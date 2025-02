Mit Wirkung zum 1. Mai 2025 geht der Vertrieb des Single Malt Portfolios von Brown-Forman – The Glendronach, Benriach und Glenglassaugh – in Deutschland von der Kammer-Kirsch GmbH an Brown-Forman Deutschland über. Die beiden Flaggschiffe The Glendronach 12 Years Old und Benriach The Original Ten wurden bereits von Brown-Forman Deutschland vertrieben, nun folgt das gesamte Single Malt Portfolio und wird in den Eigenvertrieb integriert.

Mehr in der Pressemitteilung hierzu

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Brown-Forman Deutschland übernimmt den Vertrieb des gesamten Single Malt Portfolios von The Glendronach, Benriach und Glenglassaugh

Hamburg, 10. Februar 2025 – Der Vertrieb des bislang von der Kammer-Kirsch GmbH distribuierten Single Malt Whisky-Portfolios von The Glendronach, Benriach und Glenglassaugh geht mit Wirkung zum 1. Mai 2025 an Brown-Forman Deutschland über. Während die beiden Flaggschiffmarken The Glendronach 12 Years Old und Benriach The Original Ten bereits von Brown-Forman Deutschland distribuiert wurden, erfolgt nun die Integration des gesamten weiteren Portfolios in den Eigenvertrieb.

„Wir danken dem gesamten Team von Kammer-Kirsch und insbesondere ihrem Geschäftsführer Gerald Erdrich für die hervorragende und langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit. Gemeinsam haben wir viel erreicht und werden auch in Zukunft partnerschaftlich eng verbunden bleiben“, betont Maria Navas, Geschäftsführerin von Brown-Forman DACH & Netherlands.

Brown-Forman: Vom American Whiskey Pionier zum Super Premium-Spezialisten

Brown-Forman Deutschland hat sich schon lange zu einer festen Größe im deutschen Spirituosenmarkt etabliert. Hierzulande angefangen als Mono-Brand-Company mit der Markenikone JACK DANIEL‘S Tennessee Whiskey, wurde das Portfolio kontinuierlich weiterentwickelt. Das Unternehmen positionierte sich mit den Markenfamilien JACK DANIEL‘S und Woodford Reserve und die spätere Aufnahme des amerikanischen Klassikers Old Forester ins deutsche Portfolio als American Whiskey Spezialist, dann als vielseitiger Whiskey-Experte durch die Portfolioerweiterung um die schottischen Single Malts The Glendronach, Benriach und Glenglassaugh sowie Slane Irish Whiskey.

Heute bietet Brown-Forman Deutschland ein breites Portfolio an Premium- und Super Premium-Spirituosen und ist mit Marken wie Botucal Rum, Gin Mare und Fords Gin eine der führenden Adressen für hochwertige Genussmomente. Im bundesweiten Ranking der Spirituosendistributeure belegt Brown-Forman Deutschland Platz 3.* Das Unternehmen verfolgt weiter ambitionierte Ziele: „Wir sehen noch großes Wachstumspotenzial im Bereich Super Premium-Whisky. Die Kategorie, zu der unsere drei Single Malt Marken gehören, ist die größte im deutschen Super Premium-Spirituosenmarkt.** Mit der Übernahme des Vertriebs in Eigenregie wollen wir die Marken weiterentwickeln und zusätzliche Vertriebskanäle und Zielgruppen erschließen“, erklärt Maria Navas. Das Team von Brown-Forman Deutschland hat in den letzten Jahren eine umfassende Expertise im Bereich Single Malts aufgebaut, die nun auch in die direkte Betreuung der bislang von Kammer-Kirsch distribuierten Single Malt Abfüllungen Brown-Forman befürwortet einen verantwortungsbewussten Genuss seiner Marken einfließt. „Wir sind stolz und gut darauf vorbereitet, diese wundervollen und teilweise sehr luxuriösen schottischen Single Malts mit ihrer reichen Geschichte und ihrem innovativen Geist zusätzlich zu The Glendronach 12 Years Old und Benriach The Original Ten in unseren eigenen Vertrieb zu integrieren. Sie ergänzen unser Portfolio perfekt und unterstreichen unseren Anspruch, unsere Positionierung im Super Premium-Spirituosensegment in Deutschland weiter auszubauen“, so Maria Navas.

Neue Perspektiven für die drei preisgekrönten Single Malts

Das Portfolio der schottischen Destillerien The Glendronach, Benriach und Glenglassaugh hat in den letzten Jahren mit spannenden Relaunches, Innovationen und limitierten Editionen auf sich aufmerksam gemacht. Diese Einzigartigkeit soll auch künftig die Basis für den Erfolg im deutschen Markt sein.

Der Vertrieb der drei Marken wird nahtlos weitergeführt. Alle bestehenden Vertriebskanäle bleiben erhalten, während neue Kanäle sukzessive erschlossen werden.

*Quelle: IWSR 2023, Deutschland, Top Distributeure nach Umsatz in EUR (gross fixed), Marktanteil in % , Spirituose + RTDs + weinbasierte Aperitifs, Jahr 2023

**Quelle: IWSR 2023, Deutschland, Spirituose nach Sub-Kategorie (Super Premium+), Scotch Whisky, Umsatz-Marktanteil in %, Jahr 2023