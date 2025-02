Eine neue und speziell für Brennereien entwickelte Technologie zur Digitalisierung der Verwaltung der Fasslager bietet das junge Unternehmen Sensiolink an. Die von zwei Jungunternehmer aus Zürich gegründete Firma konnte ihre Entwicklung bereits bei einigen der bekanntesten Brennereien in der Schweiz und Deutschland implentieren. Nun bieten sie ihre Lösungen einem breiteren Markt an. Mehr in der Medienmitteilung, die wir heute erhalten haben, sowie in der Bildergalerie:

Junge Unternehmer aus Zürich revolutionieren die Fassverwaltung von Brennereien

Zwei Jungunternehmer aus Zürich bieten ab sofort eine neue, speziell für Brennereien entwickelte Technologie an, die die Fasslagerverwaltung digitalisiert und modernisiert. Die Produkte, die in Zusammenarbeit mit renommierten Destillerien wie Macardo und Orma (Schweiz) sowie der Augustiner-Brauerei (Deutschland) entwickelt wurden, stehen nun für die gesamte Branche zur Verfügung.

Das innovative Produktportfolio umfasst:

Cloud-Software für die Fass- und Behälterverwaltung: Eine intuitive Lösung, die eine präzise Kontrolle und Überwachung von Lagerbeständen ermöglicht.

Mobiles Messgerät zur Füllstandsmessung: Dieses Gerät misst Füllstände berührungslos, hygienisch und schnell und ersetzt herkömmliche, weniger präzise Messmethoden.

Sensorgestützte Lagerungslösungen: Mithilfe modernster Sensorik ermöglicht diese Technologie eine noch genauere und effizientere Bestandsüberwachung in Echtzeit.

Die Gründer, Oliver und Christian haben es sich zum Ziel gesetzt, mit ihren Produkten die Arbeitsprozesse in Brennereien erheblich zu vereinfachen und zu modernisieren. Besonders die Effizienzsteigerung bei der Inventur und Genauigkeit bei der Füllstandsmessung sind wesentliche Vorteile ihrer Lösungen.

„Unsere Softwarelösungen und Geräte bieten Brennereien eine neue Dimension der Kontrolle und Präzision, die sowohl Zeit als auch Kosten spart. Durch die Digitalisierung des Fasslagers können Destillerien nicht nur ihre Arbeitsabläufe optimieren, sondern auch die Qualität ihrer Produkte sichern“, sagt Christian, einer der Mitgründer des Unternehmens.

Nächste Schritte

Nach erfolgreichen Implementierungen bei einigen der bekanntesten Brennereien in der Schweiz und Deutschland sind die Gründer bereit, ihre Lösungen einem breiteren Markt anzubieten. Die angebotenen Produkte sind für Brennereien weltweit einsetzbar.

“Je nach Region existieren unterschiedliche Prozesse und behördliche Anforderungen. Diesen treten wir aber mit Neugier entgegen und sind flexibel für länderspezifische Anpassungen.”

Über Sensiolink

Sensiolink ist ein junges Technologieunternehmen mit Sitz in Zürich, das sich auf die Entwicklung von Software- und Hardwarelösungen für die Brennerei-Branche spezialisiert hat. Mit dem Fokus auf Effizienz, Präzision und Hygieneverbesserung bietet das Unternehmen massgeschneiderte Lösungen zur Optimierung von Arbeitsabläufen in Destillerien an.



Für Presseanfragen und weitere Informationen kontaktieren Sie:

Christian Limburg: christian@sensiolink.com