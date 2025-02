Cocktail-Kunst auf Weltklasse-Niveau: WORLD CLASS 2025 startet wieder

Bereits zum 16. Mal findet in diesem Jahr die weltweit größte Bartender Competition unter dem Titel “WORLD CLASS Bartender of the Year” statt. Vom 14. Januar bis zum 28. Februar 2025 (23:59 Uhr) können sich interessierte Bartender:innen aus Deutschland über eine Online-Bewerbung registrieren und ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Es gilt, einen einzigartigen Cocktail mit mindestens 30 ml Johnnie Walker Black Label zu kreieren.

Unter allen Einsendungen werden zwanzig Personen ausgewählt, die sich am 15. und 16. April 2025 beim Deutschlandfinale messen werden. Die besten drei dürfen ihre Drinkkreationen nicht nur bei einer exklusiven Gastschicht während des Barsymposiums in Köln vorstellen, sondern auch am nordeuropäischen Finale in der Berliner Fotografiska teilnehmen.

Hier haben wir die weiteren Infos für alle, die sich für diese hochkarätige Competition interessieren:

Berlin, 10. Februar 2025 – Es ist wieder so weit: Das Rennen um den/die beste/n Barkeeper:in der Welt beginnt! In diesem Jahr verleiht die weltweit größte Bartender Competition bereits zum 16. Mal den prestigeträchtigen Titel “WORLD CLASS Bartender of the Year” und gibt Talenten aus rund 60 Nationen die Chance, sich auf internationalem Niveau zu messen.

Deutschland sucht den besten Barkeeper für das Global Final

Vom 14. Januar bis zum 28. Februar 2025 (23:59 Uhr) können sich interessierte Bartender:innen über eine Online-Bewerbung registrieren und ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Die Challenge: Einen einzigartigen Cocktail mit mindestens 30 ml Johnnie Walker Black Label zu kreieren, der nicht nur frisch und außergewöhnlich schmeckt, sondern sich optisch auch im digitalen Zeitalter bewährt. Alle Details zu den Entry Challenges und zur Competition gibt es HIER.Unter allen Einsendungen werden zwanzig Personen ausgewählt, die sich am 15. und 16. April 2025 beim Deutschfinale messen werden. Die besten drei dürfen ihre Drinkkreationen nicht nur bei einer exklusiven Gastschicht während des Barsymposiums in Köln vorstellen, sondern auch am nordeuropäischen Finale in der Berliner Fotografiska teilnehmen. Aktuelle Neuigkeiten zur WORLD CLASS und dem Nordeuropa-Finale gibt es seit kurzem auch auf dem neuen Instagram-Account @worldcalssne.

Erstmals direkter Wettbewerb innerhalb Nordeuropas

Von 15. bis 18. Juni 2025 werden die Top 3 aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, Luxemburg, Polen, Schweden, Dänemark, Finnland und Norwegen nach Berlin eingeladen und von einer hochkarätigen Jury bewertet, die in verschiedenen Challenges den/die “WORLD CLASS Bartender of the Year” des jeweiligen Landes auswählt. Unter den internationalen Judges sind in diesem Jahr unter anderem Ago Perrone, preisgekrönter Barkeeper und Mixologie-Direktor der Connaught Bar in London, Millie Tang, ausgezeichnete australische Bartenderin, bekannt für ihre kreativen Cocktails und ihre Arbeit in der Barszene von Brisbane und der Norweger Adrian Michalcik, WORLD CLASS Gewinner von 2022.Die jeweiligen Landesgewinner:innen dürfen sich dann im Herbst im globalen Finale in Toronto, Kanada, messen.

Dabei sein lohnt sich – Das globale Finale der Barszene

Das jährliche WORLD CLASS Global Final ist ein unvergessliches Event, das die Elite der Branche zusammenbringt. Hier geht es nicht nur um Wettbewerb – es ist eine Bühne für Innovation, Inspiration und den Austausch unter Gleichgesinnten. Teilnehmer:innen kehren nicht nur als erstklassige Bartender:innen, sondern auch als Botschafter:innen für Fine Drinking in ihre Heimatländer zurück.

Die Essenz eines WORLD CLASS Bartenders

Was macht einen WORLD CLASS Bartender wirklich aus? Es ist die perfekte Mischung aus meisterhaften Fähigkeiten, unermüdlicher Leidenschaft und dem Streben nach Perfektion. Kreative Cocktailkreationen, tiefgehendes Wissen über Premium-Spirituosen, außergewöhnliche Techniken und ein unvergessliches Serviceerlebnis – all das hebt einen WORLD CLASS Bartender auf ein neues Level.