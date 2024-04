Musik und Whisky – eine Kombination, die man in allen nur erdenklichen Formen finden kann. Eine aktuelle Variante dieses Zusammenwirkens können wir nun für Johnnie Walker Black Label vermelden – dort hat man sich für eine Deutschlandkampagne mit der Rapperin JUJU44 zusammengetan, und wird die Zusammenarbeit mit einem Live-Event am 23. Mai in Berlin in einer Secret Location beginnen.

Johnnie Walker Black Label kollaboriert mit Platin Rapperin JUJU44

Johnnie Walker Black Label führt das langjährige Engagement in der Kultur- und Musikszene mit der neuen Culture Plattform „Live tastes better when you blend“ fort. Die Vision hinter dieser Initiative ist es, verschiedene Expertisen und Perspektiven zusammenzubringen, um einzigartige Momente sowie außergewöhnliche Kollaborationen zu schaffen. Johnnie Walker engagiert sich hierbei aktiv, um der urbanen Kultur eine Stimme zu verleihen und besondere Highlights zu setzen.

In Zusammenarbeit mit dem Berliner Creative Powerhouse BIPOLAR als kompetentem Kurator setzt die Marke auf die Unterstützung von Experten, um die Plattform mit Leben zu füllen. Unter anderem ist es ein gemeinsames Ziel, durch Charity kulturschaffende Institutionen wie das YAAM in Berlin zu supporten und dadurch kulturelle Vielfalt zu erhalten. Zum Kick-Off kollaborierte Johnnie Walker Black Label mit der Berliner Platin Künstlerin JUJU44. Im Rahmen der dynamischen Kampagne traf sich das Brand Team mit JUJU zum Interview, um über Sie, ihre Musik und Ihr erstes eigenes Label zu sprechen.

,,Life tastes better when you blend’’ verspricht, in der Zukunft innovative und inspirierende Musik- und Kulturprojekte erlebbar zu machen. Das Launch Event wird am 23.05.2024 in einer Secret Location in Berlin stattfinden.