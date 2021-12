PR: Johnnie Walker X Luicella’s Ice Cream

Whisky und Eiscreme – warum nicht? Oder besser gesagt: Her damit – das zumindest meint man in der Deutschland-Zentrale von Johnnie Walker, und informiert unsere Leser über ein interessantes Duett: Johnnie Walker Black Label und Luicella’s Ice Cream haben gemeinsam eine Eissorte komponiert, die es ab sofort in ausgewählten Edeka-Filialen, bei Luicella’s Ice Cream Filialen und im Onlineshop gibt.

Und als Appetitanreger haben wir natürlich auch die Presseaussendung und Bilder für Sie:

JOHNNIE WALKER X LUICELLA’S ICE CREAM

Eine limitierte Eiskreation mit echtem Whisky erhältlich in ausgewählten Edeka- und Luicella’s Ice Cream-Filialen

Berlin, 01.12.2021 – Vanille meets Whisky: Zusammen mit Luicella’s Ice Cream hat Johnnie Walker eine limitierte Eissorte kreiert. Das feine, harmonische Eis wird aus einer frischen Milch, Sahne und Vanille Basis sowie dem Johnnie Walker Black Label in der Hamburger Eisküche von Luicella’s Ice Cream per Hand hergestellt. Erhältlich in ausgewählten Edeka- und Luicella’s Ice Cream-Filialen sowie dem Onlineshop ist es perfekt für die gemütliche Jahreszeit, zum weihnachtlichen Bratapfel-Dessert oder gemeinsamen Filmabend.

Für den einzigartigen Johnnie Walker Flavour wird pro 500 ml ein Shot (15 ml) des Black Labels verwendet. Luicella’s Ice Cream legt Wert darauf, ausschließlich natürliche, unverfälschte Zutaten zu verwenden und setzt daher auf echten Johnnie Walker Whisky und keine Aromen. Das Eis hat einen deutlichen Whiskygeschmack, den aber nicht nur Whiskyliebhaber mögen. Die Kreation ist viel lieblicher als Whisky pur. Probieren lohnt sich!

Das Johnnie Walker x Luicella’s Ice Cream Eis gibt es in den Hamburger Filialen Osterstraße, Grindelhof und in der Langen Reihe zu kaufen. Des Weiteren ist der 500 ml Becher in vielen Supermärkten in Hamburg und Umgebung (z.B. Meyer, Struve, Niemerszein uvm.) sowie dem Luicella’s Ice Cream Onlineshop erhältlich. Der VK-Preis beläuft sich bei einer Kugel auf 1,80 Euro und beim 500 ml Becher auf 5,99 Euro.

Über Luicella’s Ice Cream:

2013 gegründet von Freunden in Hamburg, hat Luicella’s Ice Cream mittlerweile mehrere Filialen und vertreibt das handgemachte Eis auch im Einzelhandel. Luicella’s Ice Cream bietet 100 % natürliches, unverfälschtes Eis aus sorgfältig ausgewählten Zutaten in besonderen und perfekt harmonischen Sorten – kreiert in der Hamburger Perfektionisten-Eisküche. Das Ziel ist es, die Eiswelt ein Stück spannender zu gestalten und stetig neue Innovationen sowie Kreationen zu entwickeln. Weitere Informationen und den Onlineshop unter www.luicellas.de



Über Johnnie Walker:

Johnnie Walker ist die weltweit führende Scotch Whisky-Marke (IWSR) und wird von Kennern in über 180 Ländern geschätzt. Seit der Zeit ihres Gründers, John Walker, haben die Erzeuger seines Whiskys Aroma und Qualität über alles gestellt.

Das heutige preisgekrönte Whiskysortiment beinhaltet unter anderem Johnnie Walker Red Label, Black Label, Double Black, Green Label, Gold Label Reserve, Aged 18 Years und Blue Label. Zusammen wurden sie mehr als 19 Millionen Mal im Jahr verkauft (IWSR, 2018), was Johnnie Walker zur populärsten schottischen Whiskymarke der Welt macht. www.johnniewalker.com