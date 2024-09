Johnnie Walker testet Papierflasche im Gastronomiebereich

Nachdem Johnnie Walker Anfang des Monats Johnnie Walker Blue Label Ultra in der leichtesten Glasflasche der Welt ankündigte (wir berichteten), stellt die Blended Scotch Marke für ihre Abfüllungen Black Label heute eine Papierflasche vor. Diese wird im Gastronomiebereich getestet, zudem wird sie zunächst exklusiv in der Johnnie Walker Princes Street 1820 Bar in Edinburgh, Schottland, erhältlich sein.

Die Flasche besteht zu 90 % aus Papier und einer sehr dünnen Kunststoffauskleidung. Durch diese Entwicklung ist die papierbasierte Flasche etwa 60 % leichter als die herkömmliche Glasflasche. Der im Versuch verwendete Verschluss ist noch nicht recycelbar, aber laut Marken-Inhaber Diageo werden alternative Optionen entwickelt. Diageo werde, wie The spirits business schreibt, die Verwendung von Papierformaten im gesamten Johnnie Walker-Portfolio untersuchen, und weiterhin an einem weniger CO2-intensiven Design und einer weniger CO2-intensiven Produktion arbeiten.