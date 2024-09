Laphroaig veröffentlicht ersten Teil der neuen Reihe Strong Characters

Die Islay-Destillerie Laphroaig gibt heute die Veröfentlichung des ersten Teils ihrer neuen Serie Strong Characters (der sich bereits ankündigte) bekannt. Mit dieser Reihe zollt die Brennerei besonderen und wichtigen Menschen aus ihrer Geschichte ihren Tribut. Der erste Teil ist Donald Johnston gewidmet. Er gründete die Destillerie 1815 gemeinsam mit seinem Bruder Alexander, den er 1836 aus dem Laphroaig-Geschäft herauskaufte. Donald Johnston starb jedoch 1847, nachdem er in ein Fass gefallen war.

Laphroaig Strong Characters Chapter One Donald Johnston reifte 33 Jahre lang in amerikanischen Eichenfässern und ehemaligen Sherry-Hogsheads aus europäischer Eiche. Die limitierte Abfüllung kam mit 43,8 % Vol. in die Flaschen. Laut Laphroaig bietet die Abfüllung Noten von Fudge, Heidehonig, Sauerteigbrot, Gischt und Torfrauch, wobei der Einfluss des Sherryfasses Früchtekuchen und Gewürze hinzufügt.

Donald Johnston ist auf der Verpackung des Whiskys in einer Illustration des Künstlers Bill Bragg abgebildet, der jede Ausgabe der Serie illustrieren wird. Die neue Laphroaig-Veröffentlichung wird eine Begleitbroschüre enthalten, die ebenfalls von Bragg illustriert ist und die Geschichte der Johnstons festhält.

Laphroaig Strong Characters Chapter One Donald Johnston ist ab dem 6. Oktober exklusiv bei The Whisky Shop und ab dem 8. Oktober bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlich. Friends of Laphroaig können sich zudem heute für die Verlosung einer Kaufmöglichkeit eintragen. Die UVP ist mit £960 / 1.000,00 € angegeben.