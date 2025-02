Von WHISKYMAX haben wir die Info erhalten, dass die neuen Abfüllungen von Dràm Mòr (darunter übrigens ein Dumbarton aus der Lost Grain Distillery in den Lowlands) jetzt in Deutschland nach ihren Messepremieren am letzten Wochenende nun auch im Handel eingelangt sind.

Kurz und knackig stellt der deutsche Importeur die Abfüllungen nachfolgend vor:

WHISKYMAX Import präsentiert neue Abfüllungen von Dràm Mòr

Bereits auf den Whiskymessen in Nürnberg und Schwetzingen war es so weit – die neuen Single Cask Abfüllungen von Dràm Mòr konnten, begleitet von einer Vielzahl von Fans, in Deutschland Premiere feiern.

„Wir haben uns bewusst dazu entschieden, nach dem großen Erfolg der ersten Abfüllungen, die wir als Deutschlands neuer Generalimporteur für Dràm Mòr im Januar nach Deutschland geholt haben, die neuen Bottlings in Nürnberg und Schwetzingen zu präsentieren – schließlich konnten wir Kenny und Viktorija Macdonald, die Masterminds hinter Dràm Mòr, ebenso auf den Messen begrüßen.

Selbstverständlich war es für uns auch, die herausragenden Abfüllungen der 5th Anniversary Series nach Deutschland zu bringen – und wir freuen uns sehr, dass sie sowohl auf den Messen als auch von den Fachhändlern sehr gut angenommen werden“, so Marcel Uhrig, Vertriebsleiter bei WHISKYMAX.

Erhältlich sind ab sofort folgende Abfüllungen sowohl im Fachhandel als auch unter https://www.fassmeister.com/c/weitere-whisk-e-ys/dram-mor.

Dràm Mòr Highland Park 18 Jahre (5th Anniversary Release)

Refill Hogshead, 57,1%

Dràm Mòr Laphroaig 11 Jahre (5th Anniversary Release)

Refill Bourbon Barrel, 53,8%

Dràm Mòr Glenrothes 18 Jahre (5th Anniversary Release)

First Fill Oloroso Hogshead, 55,2%

Dràm Mòr Dumbarton 23 Jahre

Refill Bourbon Barrel, 57,1%

Dràm Mòr Tomintoul 13 Jahre

1st Fill PX Hogshead Finish, 56,1%

Dràm Mòr Glenallachie 8 Jahre

1st Fill PX Sherry Butt Finish, 53,8%

Dràm Mòr Campbeltown 8 Jahre

Blended Malt, 1st Fill Heaven Hill Barrel, 52,9%