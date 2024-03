TTB-Neuheiten: Laphroaig – The Wall Collection – Rope und Laphroaig – Strong Characters – Donald Johnston

Nachdem sich gestern die ersten Abfüllungen der Special Releases 2024 zeigten, weisen wir heute auf zwei weitere Funde in der us-amerikanischen TTB-Datenbank hin. Beide stammen von der Islay-Brennerei Laphroaig und kündigen lang gereifte Single Malts an.

Eine Fortsetzung findet Laphroaig’s The Wall Collection. Nach Laphroaig – The Wall Collection – Peat heißt der zweite Teil Laphroaig – The Wall Collection – Rope. Der 39 Jahre alte Malt Whisky ist mit 42,5 % Vol. abgefüllt und erneut auf 200 Flaschen limitiert. Hier die Label:

Mit Strong Characters startet Laphroaig eine neue Serie. Die erste Abfüllung der Reihe würdigt Donald Johnston, der zusammen mit seinem Bruder Alex die Brennerei 1815 offiziell gründete. Auf dem Bild auf dem Labels von Laphroaig – Strong Characters – Donald Johnston, das scheinbar Donald Johnston bei der Herstellung von Malt Whisky zeigt, ist für seine Tätigkeit allerdings die Zeit zwischen 1810 bis 1847 angegebenund deutet auf die Zeit hin, in der bei Laphroaig auch ohne eine offizielle Lizenz destilliert wurde. Der 33 Jahre alte Single Malt Whisky kommt mit 43,8 % Vol. in die Flaschen, die diese Etiketten haben:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.