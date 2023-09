Neu: Laphroaig – The Wall Collection – Peat

Die Laphroaig Distillery stellt heute ihre neue Abfüllung vor, die gleichzeitig der erste Whisky einer limitierten Serie ist. Die Reihe The Wall Collection wird sich mit der Rolle der Fassveredelung befassen. Bottling No. 1, Laphroaig – The Wall Collection – Peat, ist ein 36 Jahre alter Single Malt, der zunächst in ehemaligen Bourbon-Fässern reifte. Anschließend wurde er in Fässern veredelt, in denen zuvor jüngerer, stark getorfter Laphroaig lagerte.

The Laphroaig Prestige Launch at NoMad Hotel, Covent Garden, London, UK.

Picture: Danny Loo/CPG Media via https://www.thewhiskybusiness.com/2023/09/laphroaig-launches-first-expression-in.html

Diese erste Veröffentlichung der neuen Serie soll in der Nase, neben dem prägendsten Merkmal Torf, zusätzlich Noten von Passionsfrucht, Erdbeeren, feuchten Sultaninen, weichem Leder und süßer Zimtwürze liefern. Am Gaumen folgen Noten von süßer Orangenschale, Ananas, flüssigem Honig, Vanille, Vanillepudding-Tarte und einem Hauch Marzipan.

Jede der 200 verfügbaren Flaschen hat die Illustratorin Laura Carlin von Hand mit derselben Farbe bemalt, die die Wände von Laphroaigs Warehouse No.1 schmückt. Laphroaig – The Wall Collection – Peat, abgefüllt mit 42,5 % Vol., wird noch in diesem Monat im Fachhandel erhältlich sein. Einen möglicher Verkaufspreis ist bis jetzt nicht zu erfahren.

Update um 12:45 Uhr: The spirit business gibt den Preis mit £4,500 an (etwa 5.200 €).