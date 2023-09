Neu bei Kirsch Import: Exklusives von Duncan Taylor und aus Glasgow, sowie Parkmore Selection und Heartgow Voluptuos

Einen kleinen Nachtrag zu den Neuheiten vom Dienstag leifert heute Kirsch Import:

Exklsuviv für Kirsch Import abgefüllt wurden drei Sherry Octaves von Duncan Taylor (Laphroaig, Ardmore und Miltonduff) sowie ein Peated Single Malt der Glasgow Distillery mit einem Virgin Oak Cask Finish.

Das Familienunternehmen Aceo, u.a. Eigentümer des Abfüllers Murray McDavid, veröffentlicht in ihrer Reihe Parkmore Selection einen limitierten 8 Jahre alten Single Malt mit einem Barolo Red Wine Barriques Finish. Und aus dem Harz, aus der Brennerei Hammerschmiede, kommt innerhalb der Reihe Heartgow eine neue Abfüllung auf den Markt. Heartgow 2023 – Voluptuous reifte vollständig in Sherryfässern.

Hier alle Details

(Trocken-)Früchte, Toastbroat & Torfrauch: Exklusive Sherry Octaves von Duncan Taylor

Whisky-Fachleute und -Liebhaber auf der ganzen Welt schwärmen von den komplexen, authentischen Abfüllungen aus dem Hause Duncan Taylor & Co. Diese basieren auf einer Whiskysammlung, die zu einer der größten ihrer Art zählt.



Für The Octave gönnt der unabhängige Abfüller ausgewählten Single Malts oder Single Grains in den ca. 50 Liter fassenden Sherry-Oktav-Fässern ein mehrmonatiges Finish – und erzielt so ausgesprochen raffinierte, ausgewogene Geschmacksprofile.

Den neuesten Beleg liefert das Familienunternehmen mit drei exklusiv für Kirsch Import abgefüllten Whiskys.



Aus der Pilgerstätte für Peatheads stammt etwa der Laphroaig 2011/2023, der maritimen Torfrauch mit Ahornsirup und süßen Früchten vereint.



Auch für Rauch-Fans abgefüllt: der Ardmore 2010/2023. Nach 13 Jahren Reifung wird er im dreimonatigen Octave-Finish intensiv veredelt und entfaltet Noten von würzigem Rauch bis Erdbeermarmelade.



Liebhaber cremiger und fruchtiger Whiskys liegen dagegen mit dem Miltonduff 2011/2023 richtig. Wer eine der 83 abgefüllten Flaschen ergattert, kann sich auf eine genüssliche Kombination aus Trockenfrüchten, Sahne und Toastbrot freuen.

Laphroaig 2011/2023 – The Octave

Duncan Taylor Islay Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

11 Jahre

Dest. 2011

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Oak Casks, Sherry Octave Casks

Fassnr. 5637114

85 Flaschen

53,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ardmore 2010/2023 – The Octave

Duncan Taylor Highland Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

13 Jahre

Dest. 2010

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Oak Casks, Sherry Octave Casks

Fassnr. 1934883

61 Flaschen

52,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Miltonduff 2011/2023 – The Octave

Duncan Taylor Highland Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

12 Jahre

Dest. 2011

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Oak Casks, Sherry Octave Casks

Fassnr. 8338783

83 Flaschen

52,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Preis-Leistungs-Tipp aus Barolo-Barriquefässern: Parkmore Selection 8 y.o.

Die Dufftown-Brennerei Parkmore steht nun schon seit fast einem Jahrhundert still. Dennoch ist sie weiterhin fester Bestandteil der schottischen Whisky-Landkarte und Inspirationsquelle einer neuen Generation von Whiskyherstellern – wie Aceo Ltd.

Zu den gut erhaltenen Parkmore-Gebäuden gehört das Manager’s House. Neben der ebenfalls stillgelegten Coleburn Distillery ist der historische Bau aus dem Jahr 1894 eines der Monumente, mit denen das Familienunternehmen Aceo, u.a. Eigentümer des renommierten Abfüllers Murray McDavid, seine engen Verbindungen zur Speyside untermauert.



Im Parkmore Distillery Manager‘s House trifft das Whisky Creations Team die Auswahl für einige der besten Whiskys des Hauses. Diese Single Malts der Reihe Parkmore Selection sind ihrem geschichtsträchtigen Entstehungsort gewidmet.



Ein schönes Beispiel für die sowohl wertigen wie auch attraktiv bepreisten Abfüllungen der Reihe ist der neue Parkmore Selection 8 y.o. Das limitierte Release vereint einen blumigen, malzigen Highland Single Malt mit einem Finish in Barriquefässern, die zuvor vollmundigen Barolo Rotwein aus dem Piemont enthielten. Für maximalen Genuss wurde ohne Kühlfiltrierung und in natürlicher Farbe abgefüllt.

Parkmore Selection 8 y.o. – Barolo Cask Finish

Highland Single Malt Scotch Whisky

8 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Bourbon Casks, Barolo Red Wine Barriques (Finish)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Getorfter Senior aus Glasgow: Single Cask für Kirsch Import

Glasgow ist mehr als nur Schottlands größte Stadt. Die Metropole in den Lowlands ist nach schwierigen Zeiten in den 1970er und 80er Jahren heute belebt von einer pulsierenden Gastro-Szene, legendärer Live-Musik, Kunst und Architektur. Kein Wunder: Tatendrang und Innovation zählen zu den ureigenen Charaktermerkmalen der „Glaswegians“.



So ausgestattet, stellten sich einige von ihnen der Herausforderung, nach über 100 Jahren die Single-Malt-Produktion zurück nach Glasgow zu holen. Als The Glasgow Distillery Company brennen sie seit 2014 ein neues Whiskykapitel in die Stadtgeschichte ein.



In ihrer 1770 Range experimentiert die Brennerei mit Fässern, destilliert teils dreifach oder verarbeitet – ungewöhnlich für die Lowlands – Torfmalz. Letzteres ist der Fall bei einem Single Cask, das wir ausschließlich für den deutschen Markt gesichert haben.



Mit seinen sieben Jahren zählt der 1770 Glasgow 2016/2023 zu den ältesten Abfüllungen der Glasgow Distillery. Nach Reifung im First Fill Bourbon Cask und Finish im auf mittlerer Stufe ausgebrannten frischen Eichenfass entfaltet der Single Malt bei fassstarken 56% vol. weiche Rauchnoten mit üppiger Vanille, Hobelspänen, spritziger Orange und dunkler Schokolade sowie Kirsche und der warmen Würze von Muskatnuss.

1770 Glasgow 2016/2023 – Virgin Oak Cask Finish – Peated

Single Malt Scotch Whisky

Kirsch Import Exclusive

7 Jahre

Dest. 17/07/2016

Abgef. 25/07/2023

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Cask, Virgin Oak Cask (Finish)

Fassnr. 16/843

330 Flaschen

56% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Üppiger Herbstgenuss aus dem Harz: Heartgow Voluptuos aus 100% Sherryfässern

Mit Heartgow hat die Hammerschmiede 2021 eine neue Reihe an limitierten Abfüllungen geformt. Hier zu Hause sind die einzigartigen, alles andere als planbaren Single Malts, die immer dann entstehen, wenn zwischen den Chargen bzw. Destillaten gewechselt wird.

So ergeben sich völlig neue Geschmacksbilder, die weder von den Harzer Marken The Alrik noch Emperor‘s Way oder Willowburn eingefangen werden. Die Basis für diese raren Hercynian Malts: eine Mashbill aus Rauchmalz – über Torf wie auch Holz geräuchert – und nicht-rauchigem Malz.

Beim neuen Heartgow 2023 – Voluptuous ist der Name Programm: Der üppige Single Malt Whisky reift vollständig in Sherryfässern. Dafür hatte er zu Teilen schon seit 2012 Zeit.



Hinter dem von Head of Distilling Anna Buchholz selbst gestalteten Etikett verbirgt sich ein herbstliches Genusserlebnis für alle, die ihren Whisky dunkel und intensiv lieben. Der Rauch ist ausbalanciert zwischen würzig-speckig, torfig und aschig und verbindet sich harmonisch mit Malz, Rosinen, gebrannter Macadamia-Nuss, Mandarine sowie Orange, Karamell und dunkler Schokolade.

Heartgow 2023 – Voluptuous

Hercynian Single Malt Whisky

Dest. 2012-2019

Abgef. 08/2023

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Octaves, First Fill Pedro Ximénez Sherry Quarters & Hogsheads

696 Flaschen (insgesamt)

58,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert