Neu bei Kirsch Import: Sherry-Tipps von Signatory, ein exklusiver The Alrik und die Elixir Distillers mit The Whisky Trail Knights und Director’s Specials

Insgesamt neun neue Botllings stellt der Importeur und Distributor Kirsch Import in seinen heutigen dienstäglichen Neuheiten vor. Von Signatory Vintage kommen zwei Abfüllungen (Whitlaw und Craigellachie), die Spirituosen-Manufaktur Hammerschmiede aus dem Elsbachtal füllte ihren The Alrik aus einem First Fill PX Quarter Cask in einer Limited exclusive edition für Kirsch Import ab. Und die Elixir Distillers veröffentlichen zum einen ihre neue Reihe The Whisky Trail Knights, zum anderen kommen zwei Bottlings der Director’s Specials von The Single Malts of Scotland, Bruichladdich 30 yo und Laphroaig 27 yo, in unseren Handel.

Hier alle Details:

Sherry-Tipps von Signatory: Erlebnisse von den Inseln & aus der Speyside

Ob Abfüllungen aus geschlossenen Brennereien, gefragte Single Malts aus Destillerien, die keine Fässer mehr an unabhängige Abfüller ausgeben, oder aus jenen, die unter eigenem Namen gar keine Whiskys veröffentlichen: Signatory Vintage hat sie alle.



Weit über 10.000 Fässer lagern in den Hallen im Highland-Örtchen Pitlochry. Von Hand ausgewählt, werden sie in der eigenen Anlage abgefüllt. Manchmal in Cask Strength, manchmal auf Trinkstärke gebracht, aber stets weder kühlfiltriert noch gefärbt, kommen sie in verschiedenen Reihen auf den Markt.



Die orangefarbenen Tuben standen dabei über viele Jahre synonym für auch preislich zugängliche (Einsteiger-)Whiskys. Signatory stellt die Serie nach und nach ein. Eine der letzten Abfüllungen stammt von den stürmischen Orkney Inseln: Der Whitlaw 2013/2023 reifte 10 Jahre lang in süßen, fruchtigen Pedro Ximénez und nussigen Oloroso Sherry Casks.



Im vergangenen Jahr neu designt, wächst die Small Batch Edition um die #5. Der vollmundige Craigellachie 2012/2023 wurde im Herzen der Speyside destilliert und genoss 11 Jahre der Vollreifung in mit Oloroso Sherry vorbelegten Fässern.

Whitlaw 2013/2024

Signatory Vintage Island Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Dest. 06/2013

Abgef. 02/2024

Herkunft: Schottland, Inseln

Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Sherry Casks, Second Fill Oloroso Sherry Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Craigellachie 2012/2023

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Small Batch Edition #5

11 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oloroso Sherry Casks

48,2% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Elsbachtal trifft Douro Valley: Exklusiver The Alrik für Kirsch-Kunden

Seit 2002 steht die Spirituosen-Manufaktur Hammerschmiede aus dem Harz für anspruchsvollen Whisky aus dem Herzen Deutschlands. Stets in kleinen Stückzahlen ohne Kühlfiltrierung oder Färbung abgefüllt, erscheinen die vollständig handgefertigten Hercynian Single Malts in vier Reihen. Eine von ihnen: The Alrik. Nur 600 bis 1.500 Flaschen produziert das Team um Head of Distilling Anna Buchholz jährlich. 650 Flaschen davon gibt es nun exklusiv für die Kunden von Kirsch Import.

In der Alrik-Range entfalten sich üppige Aromen mit viel Holzrauch. Die Reihe baut ausschließlich auf „woodsmoked“ Rauchmalz, das kräftig über Buchen- und Erlenholz geräuchert wird. So auch unser The Alrik – First Fill PX Quarter Cask.

Der Vintage Malt reifte in feinsten erstbefüllten Pedro Ximénez Sherry Quarter Casks. In den kleineren Fässern aus europäischer Eiche reifte der Harzer Single Malt intensiv. Neben den typischen Alrik-Aromen von Holzrauch, BBQ und etwas Banane entfaltet er bei 55,1% vol. wunderbar vielfältige Noten von Orange, Rosine, Nougat und dunklem Karamell.

The Alrik – First Fill PX Quarter Cask

The Woodsmoked Hercynian Single Malt Whisky

Limited exclusive edition – Kirsch Import

Abgef. 14/02/2024

Fasstyp: First Fill European Oak Pedro Ximénez Sherry Quarter Casks

650 Flaschen

55,1% vol.

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ritterliche Single Casks: The Whisky Trail Knights von Elixir Distillers & Director’s Specials

Mit The Whisky Trail versammelt der unabhängige Abfüller Elixir Distillers Fässer, die Genießer abseits der ausgetretenen Whisky-Pfade führen. Als Teil des Trails werden nur Whiskys mit herausragenden Eigenschaften abgefüllt. Oder ritterlichen, wie in der aktuellen Reihe Knights. Die vier Single Casks zeigen sich ihrem Stand entsprechend von ihrer besten Seite: weder kühlfiltriert noch gefärbt, dafür aufmerksamkeitsstark sowie in voller Stärke und Geschmack.

Der Blair Athol 2011/2022 ist typisch für die Highland-Brennerei: schwer, mit nussigen und dunklen Fruchtnoten, Tanninen und einer zähflüssigen Textur. Ohnehin selten anzutreffen und in diesem Fall nur in 100 Flaschen abgefüllt ist der Dailuaine 2009/2023. Für seinen kraftvollen und robusten Stil bekannt, verbindet der rare Single Malt Zitrus- mit Schokoladennoten.

Charakterstisch für die Speyside-Brennerei ist der Benrinnes 2002/2022: Nach 20 Jahren Reifung vereint er üppige, schwere und cremige Noten von Schokolade, gebuttertem Popcorn, Gebäck und subtile Orange. Single Grain von Strathclyde ist bei Schottlands Whisky-Blendern so beliebt, dass er nur selten als unabhängige Abfüllung in einem einzigen Fass zu finden ist. Wie der Strathclyde 1987/2022. Der 35-jährige Single Grain aus Glasgow entfaltet neben Vanillecreme und Kuchenteig köstliche Noten von Orangengelee, Buttermilch und Schlagsahne.

Blair Athol 2011/2022

Highland Single Malt Scotch Whisky

The Whisky Trail – Knights

11 Jahre

Dest. 01/11/2011

Abgef. 04/11/2022

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Bourbon Hogshead

Fassnr. 308085

58% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Dailuaine 2009/2023

Speyside Single Malt Scotch Whisky

The Whisky Trail – Knights

13 Jahre

Dest. 05/10/2009

Abgef. 08/02/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Hogshead

Fassnr. 315772

52,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Benrinnes 2002/2022

Speyside Single Malt Scotch Whisky

The Whisky Trail – Knights

20 Jahre

Dest. 02/10/2002

Abgef. 07/11/2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Hogshead

Fassnr. 42644

54,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Strathclyde 1987/2022

Lowland Single Grain Scotch Whisky

The Whisky Trail – Knights

35 Jahre

Dest. 03/09/1987

Abgef. 03/11/2022

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: Barrel

Fassnr. 62309

46% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Das Markenzeichen der Director’s Specials von The Single Malts of Scotland? Die Fässer werden von Sukhinder Singh, Kopf der Elixir Distillers und einer der wohl renommiertesten Whiskyhändler weltweit, persönlich ausgewählt.



Die Riege der handverlesenen Raritäten erweitern jetzt zwei Islay Single Malt Scotch Whiskys: Der Bruichladdich 30 y.o. reifte drei Dekaden lang im Hogshead Nr. 218, dem torfigen Laphroaig 27 y.o. waren fast ebenso viele Jahre in einem First Fill Bourbon Barrel gegönnt. Beide Abfüllungen werden in edlen Echtholzboxen ausgeliefert.

Bruichladdich 30 y.o.

The Single Malts of Scotland Islay Single Malt Scotch Whisky

Director’s Special

30 Jahre

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Hogshead

Fassnr. 218

48,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Laphroaig 27 y.o.

The Single Malts of Scotland Islay Single Malt Scotch Whisky

Director’s Special

27 Jahre

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrel

Fassnr. 210

51,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert