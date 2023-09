CWA antwortet auf die ihr gegenüber geäußerten Bedenken

Rund die Cask Whisky Association und ihr Anliegen, verpflichtende Regeln für Fasshandel zu entwickeln und durchsetzen, ist eine Diskussion innerhalb und mit der Scotch Whisky Industrie in Gang gesetzt worden. Nach ihrer eigenen Präsentation und Vorstellung in der vergangenen Woche (wir berichteten) und den von Teilen der Branche geäußerten Kritik und Bedenken in dieser Woche (auch hier beichteten wir), antwortet heute Colin Hampden-White als Vorsitzender des Beirats der CWA auf diese.

In einem Brief an The spirits business, den das Online-Magazin auf ihrer Website veröffentlicht hat, nimmt er Stellung zu verschiedenen der geäußerten Bedenken. Um die Diskussion mit der und rund die Cask Whisky Association weiter zu verfolgen, empfehlen wir ausdrücklich den englische Original-Text auf The spirits business.