Bedenken gegenüber Cask Whisky Association geäußert

In der letzten Woche stellten wir Ihnen die Cask Whisky Association vor. Die von Vertretern der Industrie, unabhängiger Abfüller und Brennereien sowie Persönlichkeiten aus der Whiskybranche und Rechtsanwaltskanzleien gegründete Organisation möchte gegen betrügerische oder zumindest zweifelhafte Angebote beim Fasskauf besser vorgehen können und potentielle Kaufinteressierte vor solchen Praktiken schützen (unseren Artikel inklusive der Pressemitteilung der CWA finden Sie hier).

Heute kommen bei The spirit business einige Mitglieder des Whiskyhandels zu Wort. Und diese haben einige Fragen und Anmerkungen.

So werden Bedenken hinsichtlich der Legitimität der Organisation geäußert. Die CWA sei keine „glaubwürdige oder legitime“ Organisation, die gut geeignet ist, die von ihr formulierten Ziele zu erreichen. Und ein Whisky-Experte sagte gegenüber The Spirits Business, es mangele der CWA „an Transparenz und Verantwortlichkeit“ (im Original: transparency and accountability).

Zudem, so ein anderes Mitglied der Whisky-Branche gegenüber The spirit business, mangelt es „an etablierten, langjährigen Maklern in ihrem Vorstand“, das Gremium habe eine „klare Londoner Ausrichtung“ und „es mangelt an schottischen Interessen“. Generell könne allerdings das Konzept mit Änderungen, einschließlich der Einbeziehung weiterer Brennereien, für die Whiskyindustrie funktionieren, heißt es gegenüber The spirit business.

Andere sind in ihrer Ablehnung der Idee hinter Cask Whisky Association deutlicher. So schreibt George Koutsakis am Samstag in einem Artikel für Forbes, die CWA sei nicht die Antwort auf die Frage nach einem Schutz des Scotch Whisky. Es sei überraschend, dass die Gruppe so wie sie ist gegründet wurde, und sie bringe die Branche einen Schritt zurück statt voran. Und stellt seine Gedanken zur CWA ausführlich dar.

Für eine intensivere Beschäftigung mit der Kritik an der Cask Whisky Association empfehlen wir den Artikel ‚Whisky industry shares concerns over ‘biased’ CWA‘ bei The spirit business und zusätzlich George Koutsakis Kommentar ‚Cask Whisky Association? No, This Is Not The Answer To Protecting Scotch Whisky‘ bei Forbes.