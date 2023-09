Die Speyside-Destillerie Benriach möchte die Grenzen der Single Malt Konventionen hinter sich lassen, und stellt in ihrer aktuellen drei Cocktail-Kreationen vor. Die Rezepte von Benriach Padovani, Benriach Punch und Benriach Buttered Scotch möchten wir gerne hier mit Ihnen teilen. Und wünschen viel Spaß beim Mixen:

Tradition innovativ gestalten: Benriachs Avantgardismus bietet Raum für Kreativität und Mixologie

So wie Jackson Pollock in seinen Kunstwerken das Unkonventionelle zelebrierte, lässt Benriach die Grenzen der Single Malt Konventionen hinter sich.

Die Speyside Single Malts von Benriach reifen in einer der größten Auswahl an Fässern in ganz Schottland. Dieser außergewöhnliche Bestand an Fasstypen aus aller Welt ermöglicht die Kreation und Herstellung einzigartiger Abfüllungen mit vielfältigen Ausdrucksformen.

Klassischerweise genießt man einen Single Malt pur und ohne Eis. Unverfälscht aus der Flasche ins Glas. So bewahrt er sich die Integrität der sorgfältigen Arbeit des Master Blender und die Seele der Destillerie.

Benriach Speyside Single Malt hat aber auch den avantgardistischen Anspruch, neue Wege zu gehen. In drei ungewöhnlichen Cocktail-Kreationen verschmelzen die typischen Benriach-Noten von reifer Birne, Nektarine und Vanille mit Zitrusaromen, Holunder oder gewürzter Butter zu völlig neuen sensorischen Erlebniswelten. Jeder Bestandteil der einzelnen Kreationen hat seine besondere Aufgabe und trägt zur Gesamtharmonie bei. Benriach Padovani, Benriach Punch und Benriach Buttered Scotch zeugen von geschmacklicher Exklusivität jenseits der Single Malt Konventionen.

BENRIACH PADOVANI

ZUTATEN:

50ml Benriach Original Ten

20ml Holunderlikör

Organgenzeste (Deko)

SERVING:

Scotch und Holunderlikör in ein Rührglas geben und mit Einwürfeln kaltrühren. Einen großen Eiswürfel in ein Tumbler geben, den Drink aus dem Rührglas darüber strainen und mit einer Orangenzeste garnieren.

In einer Welt, in der Extravaganz oft im Mittelpunkt steht, ist dieser Cocktail ein Beweis für die Kraft der Zurückhaltung und den Reiz der Subtilität. Die Basis dieser Kreation ist der Benriach Original Ten. Hinzu kommt Holunderlikör, der als Bindeglied zwischen Whiskey und Zitrusaroma fungiert und für eine angenehme Süße sorgt. Eine vorsichtig über dem Glas ausgepresste Orangenschale gibt ihre ätherischen Öle frei und erfüllt die Luft mit einem zitrusartigen Duft.

BENRIACH PUNCH

ZUTATEN:

50ml Benriach Original Ten

10ml Gin

20ml Orangensaft

20ml Zitronensaft

15ml Orgeat

15ml Sherry

SERVING:

Alle Zutaten bis auf den Sherry in einen Shaker geben und mit Eis füllen, danach kräftig shaken. Das Ganze dann ins Gästeglas abseihen und mit dem Sherry floaten.

Diese Kreation bietet eine Eleganz, die weit vom klassischen Punch entfernt ist. Der Benriach Punch ist ein Cocktail, der durch die Kombination von Gin und Single Malt Whiskey Innovation und Genuss verkörpert. Eine Symphonie der Aromen, die die zeitlose Raffinesse des Sherrys mit der lebendigen Frische von Orangen und Zitronen verbindet, harmonisiert durch die Süße des Mandelsirups. Die Kombination aus Single Malt Scotch Whiskey, Gin und Sherry spiegelt nicht nur die Jahreszeit wider, sondern zelebriert auch ihren ästhetischen Reiz durch die leuchtenden Farben des Herbstes.

BENRIACH HOT BUTTERED SCOTCH

ZUTATEN:

50ml Benriach Original Ten

150ml Apfelsaft

1 Teelöffel Gewürzbutter

1 Zimtstange (Deko)

GEWÜRZBUTTER:

250g Butter

2 Pimentkörner

1 Sternanis

1 Nelke

ZUBEREITUNG:

Zunächst die Gewürzbutter zubereiten. Dafür alle Gewürze in einen Mörser geben und malen. Die Butter langsam erwärmen, die Gewürze hinzugeben und verrühren. Anschließend alles im Kühlschrank kaltstellen.

SERVING:

Single Malt Whiskey und Apfelsaft vorsichtig erwärmen, nicht kochen und in einen Becher geben welcher vorher mit heißem Wasser ausgespült wurde. Einen Teelöffel der abgekühlten Gewürzbutter obenauf geben und mit der Zimtstange garnieren.

Der Benriach Buttered Scotch ist nicht nur die Antwort auf die Frage nach einem experimentierfreudigen Drink für die kalte Jahreszeit, sondern auch ein Symbol dafür, sich nicht von Konventionen einschränken zu lassen.

Die Kunst des Buttered Scotch liegt in der Kreation seiner außergewöhnlichsten Zutat – der gewürzten Butter. Ein Hauch von Zimt, Sternanis und Gewürznelken verschmilzt mit der Butter und harmoniert mit den Aromen des Benriach Single Malt. Ein Genuss voller Behaglichkeit und Nostalgie.

