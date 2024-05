Neu von whic.de: Edda #7 beschert himmlische Sherry-Aromen

Es ist Mittwoch, und am Mittwoch erscheint zumeist eine neue Abfüllung aus den Serien des unabhängigen Abfüllers und Onlinehändlers whic.de. Diesmal ist es das 7. Bottling der Edda-Serie, ein dunkler, sherrylastiger Edradour mit zehn Jahren Reife im First Fill Sherry Butt, das offensichtlich höchst aktiv war und bei der Farbgebung für den Whisky ganz tief in die Dunkelkiste gegriffen hat.

Alles zur Einzelfassabfüllung, die 678 Flaschen ergab, im nachfolgenden Artikel:

EDDA #7 BESCHERT HIMMLISCHE SHERRY-AROMEN

Die beliebte Whisky-Serie wird mit einem Edradour fortgesetzt

Bremen, 15.05.2024

In einer Serie intensiver, im Sherryfass gereifter Whiskys darf einer nicht fehlen: Nummer 7 der edlen Whisky-Reihe Edda von whic.de bringt Sherry-Whisky-Liebhabern einen extrem dunklen Edradour in die Gläser. Bekannt für kräftige Frucht, Würze und beeindruckende natürliche Farbe liefert die Highland Brennerei mit diesem Single Malt Edda-Fans genau das, was sie suchen. Damit macht Himmelskönigin Frigg ihrem Namen alle Ehre.

Cremige Schokolade, saftige Schwarzkirschen, süße Backpflaumen und eleganter Zimt – diese Aromen verdankt der Tropfen seiner 10-jährigen Reifezeit im besonders aktiven First Fill Sherry Butt. Zur perfekten Vollmundigkeit werden sie unterstützt vom malzigen Hausstil Edradours, der kräftig Nuss- und Espressonoten mit dunklem Karamell beisteuert. Abgefüllt und verkorkt in natürlicher Fassstärke von 58,2% Vol. können Genießer das umfangreiche Potenzial dieses Scotch Whiskys voll auskosten – ob pur oder mit ein paar Tropfen Wasser verdünnt.

Wichtig: Nur ein einziges Fass wurde hier abgefüllt. Dadurch ist die Flaschenzahl auf 678 Flaschen limitiert. Bei den gefragten Edda-Abfüllungen sollte die Gelegenheit zum Kauf direkt ergriffen werden. Ab sofort, nur bei whic.de: https://whic.de/edda

„Was soll ich sagen? Edradour ist einfach einer der absoluten Klassiker in Sachen sherrygereifter Whisky. Da wissen Sie einfach, dass es lecker ist. Und der ist krass lecker!“ Arne Wesche, Gründer der whic GmbH

Über die Serie Edda

Der Edradour ist die siebte Abfüllung für whics Edda Serie. Die sherryfassgereiften Whiskys der Serie drehen sich rund um die nordischen Götter der Edda Saga. Insgesamt besteht die Reihe aus 15 nicht-rauchigen, dafür sherry-schweren Abfüllungen. Die Whiskys kommen in edlen Dekantern mit schweren Korken und passenden schwarzen Tuben. Die detailreichen Bleistiftzeichnungen auf den Etiketten sind mit goldenen Highlights versehen. Ein edles Design für edle Tropfen. Hier haben Sie nicht nur ein echtes Must-Have für Sherryfass-Fans, sondern auch einen tollen Hingucker für Ihre Hausbar. Investieren Sie in Ihre hervorragende Whiskysammlung mit der himmlischen Frigg.