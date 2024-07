Neu bei Kirsch Import: BB&Rudd mit Altersangabe, Dingle Grianstad an tSamhraidh, Edradour 12yo Oloroso Butts

Kein Dienstag wäre komplett ohne Neuigkeiten von Kirsch Import – und auch wenn wir Ihnen die Smokehead Whiskys heute schon vorgestellt haben, bleiben dennoch vier andere Bottlings für unsere Berichterstattung übrig. Diesmal geht es um die erneuerte Core Range von Berry Bros. & Rudd, einen neuen Dingle Single Malt und einen neuen Edradour 12yo aus Oloroso Sherry Butts, eine Abfüllung in Fassstärke:

Erstmals mit Age Statement: Berry Bros. & Rudd erfrischt Classic Range

Sie stehen synonym für ihre regionale Herkunft oder bringen einen klassischen Stil zum Ausdruck: Die Abfüllungen der Classic Range von Berry Bros. & Rudd zeigen die Artenvielfalt der Whiskywelt. Jetzt hat Großbritanniens ältester Wein- und Spirituosenhändler sein beliebtes Sortiment aufgefrischt.



Neben Whiskys aus Islay und Irland gehören nun erstmalig zwei Altersangaben zur Range. Mit dem Speyside Traditional Cask 16 y.o. hat Berry Bros. & Rudd einen komplexen und doch zugänglichen Whisky für alle geschaffen, die Tiefe und Raffinesse zu schätzen wissen. Butterscotch und Haselnuss vereint er mit zarten Akzenten von Trockenblumen und Baumrinde. Am Gaumen sorgt eine honigartige Süße für ein entspanntes Trinkerlebnis, das nach und nach einen immer tiefer werdenden Charakter offenbart.



Der Speyside Sherry Cask 12 y.o. ist ein vollmundiger und tiefgründiger Whisky mit wunderbar üppiger Textur. Aromen von sonnengetrockneten Früchten vermählt er mit Backgewürzen. Am Gaumen finden sich Schichten von Früchtekuchen mit Gewürzen und Honigtoast, während ein Hauch von braunem Zucker, Orange und dunkler Schokolade im Finish für Komplexität sorgen.

Speyside Traditional Cask 16 y.o.

Berry Bros. & Rudd Speyside Single Malt Scotch Whisky

16 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Traditional Whisky Casks

48,2% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Speyside Sherry Cask 12 y.o.

Berry Bros. & Rudd Speyside Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oloroso Sherry Butts

45,3% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Sommerabende mit Dingle: Single Pot Still Whiskey für die warme Jahreszeit

Die Dingle Distillery zelebriert das keltische Erbe ihrer Heimat-Halbinsel mit einer neuen Sonderedition aus der „Wheel of the Year“-Serie. Am keltischen Rad des Jahres orientiert, wird die Reihe schließlich aus acht limitierten Abfüllungen (und einem Bonus-Dram) bestehen.



Mit dem Grianstad an tSamhraidh geht das siebte Erlebnis an den Start – zur Feier der Sommersonnenwende. Als letztes großes Fest, bevor das Tageslicht zu schwinden beginnt, wird es enthusiastisch zelebriert. Dingle erschuf den idealen Dram zu langen Sommerabenden durch Reifung des Single Pot Still Whiskeys in First Fill Bourbon Casks und langer Veredelung in Rye Casks.



So bringt Grianstad an tSamhraidh in der Nase frisch geschnittenes Heu, Zitronensorbet, cremiges Toffee und frisch gemahlenen Pfeffer zum Ausdruck. Am Gaumen zeigen sich Kräuterwürze, geröstete Vanille, Honig, gewürzte Pekannüsse und Zitronenbonbons. Der Nachklang ist würzig, mit einem Hauch von Lakritz und Pfeffer.

Grianstad an tSamhraidh

Dingle Distillery Single Pot Still Whiskey

Wheel of the Year Series

Herkunft: Irland

Fasstyp: Bourbon Casks, Rye Casks (Finish)

52,5% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Intensives Trinkerlebnis: Edradour 12 y.o. aus Oloroso Sherry Butts

In ihrer langen Geschichte erlebte die Edradour Distillery sowohl magere als auch florierende Zeiten: von der ursprünglichen Erfolgsgeschichte des Blended Scotch Whisky bis hin zum Erwerb durch die New Yorker Mafia, von der Übernahme durch einen Großkonzern bis hin zur willkommenen Rückkehr in unabhängige schottische Hände. Bis heute produziert Edradour handgemachte Geheimtipps.



Dazu zählen unter anderem in Likör- und Süßweinfässern gereifte Abfüllungen. Mit dunkelfruchtigen und nussigen Tönen veredeln etwa Oloroso Sherry Butts den Single Malt. Der Edradour 12 y.o. Oloroso Sherry Butts reifte dafür ausschließlich in First und Second Fill Fässern aus Andalusien. Fassstark sowie ohne Kühlfiltrierung oder Färbung abgefüllt, entfaltet er sich mit vollem, köstlichem Aroma.

Edradour 12 y.o. – Oloroso Sherry Butts

Highland Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest. 2011-2012

Abgef. 08/03/2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First & Second Fill Oloroso Sherry Butts

Fassnr. 505, 507, 508, 510, 25, 26, 27

4.517 Flaschen (insgesamt)

58,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert