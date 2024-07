Im Juni wurde sie international präsentiert, nun ist sie offiziell in Deutschland vorgestellt worden: Die Tsukuriwake-Serie 2024 von House of Suntory, die spezielle, meisterliche Abfüllungen von Yamazaki und Hakushu in sich vereint. Sie zelebriert die Vielfältigkeit der Herstellung, die in dieser Art eigentlich nahezu ausschließlich in japanischen Destillerien möglich ist, wo man mit vielen unterschiedlichen Stills in den Destillerien eine Vielfalt an Whiskys erzeugen kann. Aber natürlich endet die Kunst der Vielfältigkeit damit noch nicht, wie die nachfolgende Presseaussendung beschreibt.

Die einzelnen Abfüllungen konnten wir übrigens bei einer Veranstaltung mit Brand Ambassador Polly Scholz in Wien verkosten – hier unsere Eindrücke für Sie:

The Yamazaki Golden Promise überzeugte mit einer interessanten Honigsüße und einem überraschend zitrusdominierten langen Abgang. The Yamazaki Islay Peated Malt hatte typischen Islay-Rauch, aber von einer unerwarteten Sanftheit. Auch hier war einiges an Süße zu entdecken, die der Rauch trug und nicht überdeckte. The Yamazaki 18 Years Mizunara war – nicht ganz unerwartet – das Highlight der Verkostung, 18 Jahre in diesem einzigartigen Holz gaben ihm dunkle Frauchtnoten und interessante Würzigkeit in der Nase, sowie sehr subtile Weihrauchnoten und Orangentöne am Gaumen, gemeinsam mit einem würzigen Abgang, der am Ende etwas von trockenen Kokosraspeln hatte. Auch The Hakushu 18 Years Peated Malt war subtil – in all der Kraft und Komplexität, die er mit seinen Rauchnoten zeigte, die stärker ausgeprägt waren als beim Islay Peated Malt. Auch der typische Hakushu-Waldboden war in dieser Abfüllung prominent zu finden.

Nach dieser geschmacklichen Übersicht über die vier nur im Set erhältlichen Abfüllungen nun aber zur Pressemitteilung:

The House of Suntory stellt Tsukuriwake-Serie 2024 vor

Frankfurt am Main, 2. Juli 2024 – Die Welt der edlen Spirituosen wird erneut bereichert – durch eine außergewöhnliche Kollektion aus dem renommierten House of Suntory: Die Neuauflage der Tsukuriwake-Serie im Jahr 2024, die die besondere Vielfalt und das exquisite Blending des japanischen Whiskys präsentiert. Diese exklusive Serie hebt die Kunstfertigkeit und Vielfalt in der Whiskyherstellung auf ein neues Niveau und ist ein Muss für jeden Liebhaber feiner Whiskys. Tsukuriwake bedeutet “Vielfältigkeit in der Herstellung” und spiegelt sich in jeder der vier sorgfältig ausgewählten Liquids wider.

Die Tsukuriwake-Serie 2024 umfasst The Yamazaki Golden Promise, The Yamazaki Islay Peated, The Yamazaki 18 Years Mizunara und The Hakushu 18 Years Peated Malt. Philosophie: Die Serie stellt die Kernwerte Wa (Harmonie mit der Natur), Monozukuri (japanische Handwerkskunst) und Omotenashi (authentische Kulturerfahrung), die Essenz Japans und Handwerkskunst des Herstellungsprozesses in den Mittelpunkt.

Whiskys der Serie:

The Yamazaki Golden Promise

The Yamazaki Islay Peated Malt

The Yamazaki 18 Years Mizunara

The Hakushu 18 Years Peated Malt

Mit der lang erwarteten Tsukuriwake-Serie 2024 fährt Suntory fort, die Grenzen der Whiskyherstellung neu zu definieren und dabei die Essenz Japans einzufangen!

Eine Hommage an die Vielfältigkeit in der Herstellung

Shinji Fukuyo, Chef-Blender in 5. Generation von Suntory, hat mit dieser Serie die Grenzen des Whisky-Herstellungsprozesses ausgereizt, indem er Zutaten wie Holz und Verfahren verwendet hat, die den bisherigen Tsukuriwake-Bereich erweitern und die Vielfalt des Whisky-Herstellungsprozesses zeigen.

In den vergangenen Jahren konzentrierte sich die Tsukuriwake Serie hauptsächlich auf die unterschiedlichen Fassarten, in denen Yamazaki gereift wird. Die Serie von 2024 zeigt jedoch, dass der Tsukuriwake-Ansatz über die Diversifizierung der Whiskys in unterschiedlichen Fässern hinausgeht, um Elemente der Whisky-Herstellung einzubeziehen, wie die Wahl der Zutaten, des Torfes und des Fasses. Die Auswahl der Rohstoffe, der Grad der Torfung sowie die Fermentierungs-, Destillations- und Reifungstechniken werden fachmännisch aufeinander abgestimmt, um die ganze Bandbreite dessen zu erkunden, was ein Single Malt – und japanischer Whisky – sein kann. Diese Serie ist die ultimative Präsentation der unglaublichen Vielfalt an Auswahlmöglichkeiten, die bei der Herstellung von Yamazaki- und Hakushu-Whiskys zum Tragen kommen.



Die folgenden vier Liquids bilden die Tsukuriwale Serie:

The Yamazaki Golden Promise – Seit 2009 wird er in Japan destilliert und in Fässern aus amerikanischer Eiche gereift. Hergestellt aus Golden Promise-Gerste, bietet dieser Whisky ein malziges, reiches Profil und die Gerste eignet sich perfekt für reifere Whiskys. Sie wurde dem Yamazaki 12 Year Old zugesetzt, um ihm einen tiefen und runden Geschmack zu verleihen, der Noten von Orangenmarmelade und Vanillepudding umfasst.

The Yamazaki Islay Peated Malt – Dieser Whisky verwendet Islay-Peat, bekannt für sein weiches Mundgefühl. Der sorgfältig überwachte Reifeprozess sorgt für eine ausgewogene Süße, die die Rauchigkeit ergänzt und dem lang anhaltenden Abgang von Yamazaki Komplexität verleiht. Am Gaumen zeigt er eine sanfte Süße von braunem Zucker, mit einem Hauch von Bitterorangen-Zitrus und einem rauchigen Finish.

The Yamazaki 18 Years Mizunara (Tsukuriwake 2024 Edition) – Diese Edition feiert das Vermächtnis des House of Suntory und der Mizunara-Eiche. Die japanische Eiche, aus der die Fässer gefertigt werden, ist als charakteristischer Veredler der Suntory-Whiskys bekannt. Der komplexe und tiefgründige Geschmack von Mizunara verleiht dem vielschichtigen Profil von Yamazaki Tiefe. Das Geheimnis der Schätze der Mizunara-Fässer: Zeit. Eine lange Reifezeit verleiht dem Yamazaki eine unverwechselbare Würzigkeit und Noten von Sandelholz und Aloe. Dieser Whisky ist angenehm komplex, reichhaltig und elegant, in dem sich Frucht-, Gewürz- und Holznoten vereinen und die Sinne inspirieren. Er hat ein komplexes Profil von Würze, Weihrauch und subtil gewürzten Orangennoten.

The Hakushu 18 Years Peated Malt (Tsukuriwake 2024 Edition) – Diese Limited-Edition würdigt die Kunst des Blendens in der Hakushu-Destillerie. Der Hakushu 18 Years Peated Malt ist ein herausragendes Beispiel für die Verbindung von Zutaten, Techniken und Terroir. Unter anderem sind es das besonders reine Wasser der japanischen Alpen und ein langer Reifeprozess, welche diesem Whisky eine raffinierte Rauchigkeit mit würzigen, pfeffrigen Noten verleihen und die Essenz eines stillen Waldes einfangen. Durch die Verwendung von getorftem Malz und das einzigartig reine Wasser von Hakushu entfaltet der Whisky komplexe Geschmacksschichten. Der Geschmack wird von einem komplexen Raucharoma geprägt, das Noten von Kräutern, Grapefruit und Akazienhonig aufweist.



Diese vier Meisterwerke der 2024 Tsukuriwake Serie verkörpern nicht nur den Geschmack von Whisky, sondern auch einen Lifestyle – eine Verbindung zu den Wurzeln der japanischen Kultur und gleichzeitig ein Ausdruck von Innovation, Modernität, Leidenschaft für außergewöhnlichen Whisky.

Unverbindliche Preisempfehlung für die gesamte Serie im Set: 3.849 €