Hibiki 40: The House of Suntory lanciert ältesten Blended Whisky der Markengeschichte

Mit Hibiki 40 Years Old stellt The House of Suntory ihren ältesten Blended Whisky der Markengeschichte vor. Whiskys der Suntory-Destillerien Yamazaki, Hakushu und Chita durften jeweils über 40 Jahre reifen, um dann von den Blendern des House of Suntory miteinander vermählt zu werden.

Hibiki 40 Years Old erscheint in einer Flasche aus Kristallglas, die über 30 kunstvoll gefertigte Facetten verfügt. Präsentiert wird diese Flasche zudem in einer Holzbox, die aus 12 verschiedenen Arten japanischen Holzes besteht und 12 Flächen hat, die die 12 Monate des Jahres repräsentieren.

Nur 400 Flaschen des außergewöhnlichen Hibiki 40 Years Old werden in ausgewählten Märkten und bei ausgewählten Händlern verfügbar sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 38.250,00 €. Weitere Informationen zum Hibiki 40 Years Old finden Sie online hier, sowie in der folgenden Presseaussendung, die wir von The House of Suntory erhalten haben:

THE HOUSE OF SUNTORY ENTHÜLLT DEN ÄLTESTEN BLENDED WHISKY IN DER GESCHICHTE DER MARKE, EINE VERMÄHLUNG AUS DEN DREI SUNTORY WHISKY DESTILLERIEN – HIBIKI 40 YEARS OLD

Die ultimative Kunst des Blendens, zu Ehren von Generationen von Handwerksmeistern

Frankfurt am Main, 10. Oktober 2024 – Heute kündigt The House of Suntory die Vorstellung von Hibiki 40 Years Old an – und unterstreicht damit seine Rolle als führender Pionier des japanischen Whiskys.

Hibiki 40 Years Old ist eine exklusive Kreation und eine außergewöhnliche Vermählung aus hochwertigen japanischen Whiskys der weltweit renommierten Suntory-Destillerien – Yamazaki, Hakushu und Chita, die jeweils über 40 Jahre gereift sind und sorgfältig zu einer vollen Komposition von Aromen und Geschmacksnoten vereint wurden.

Mit dieser Vorstellung festigt The House of Suntory seine Position an der Spitze der japanischen Spirituosenwelt, indem es Whiskys von unvergleichlicher Seltenheit und Tradition kreiert.

Von einem Blender an den Nächsten weitergegeben, wurde die Kreation von Hibiki 40 Years Old durch jahrzehntelang gesammelte Expertise und Erfahrung in der Kunst des Blendens erst möglich gemacht. Er stellt den Höhepunkt von Generationen des Lernens und Handwerks dar und verkörpert auf einzigartige und unglaublich seltene Weise die höchsten Standards japanischer Handwerkskunst. Damit setzt er ein Zeichen für den Innovationsgeist des House of Suntory.

Die Blender wählten sorgfältig eine Vielzahl der wertvollsten, besonders lang gereiften Whiskys des House of Suntory aus, die mit großer Sorgfalt von früheren Generationen hergestellt wurden. Das einzigartige und wahrhaft innovative Ergebnis ist ein vollendeter Geschmack mit Schichten von nie dagewesenen Aromen und Weichheit.

Shinji Fukuyo, Suntorys Chief Blender, kreierte den Hibiki 40 Years Old mit höchster Sorgfalt – hin zu der perfekten Harmonie: In der Nase entfalten sich Aromen von japanischer Wollmispel, getrockneter Zitronenschale und Nelke. Am Gaumen offenbaren sich Noten von reinem Akazienhonig und getrockneter Feige, die in einem aromatischen Nachklang enden.

Shinji Fukuyo erklärte, dass hinter der Eleganz und Blüte, die typisch für Hibiki ist, ein Gefühl von Zurückhaltung steckt, ähnlich wie bei einem alten Tempel, sowie eine Wabi-Sabi Patina – eine natürliche, durch den langen Reifeprozess entstandene Schicht, die die Schönheit des Unvollkommenen und Vergänglichen widerspiegelt.

„Ich möchte, dass die Menschen das reine Aroma genießen, das über die Jahre verfeinert wurde; die Ruhe alter Tempel und Lagerhäuser und das nostalgische, warme Gefühl, das sie begleiten.“

Der Hibiki 40 Years Old eröffnet ein neues Kapitel der Hibiki-Reihe, bei dem das typische Merkmal‚ “Creating Harmony” nicht nur in der komplexen Note der japanischen Mizunara-Eiche und der milden Süße der spanischen Eiche erkennbar ist, sondern auch durch die weichen, karamellisierten Kakao-Aromen der gereiften amerikanischen Eiche veredelt wird.

Um das japanische Handwerk zu ehren, hat The House of Suntory mit der renommierten japanischen Washi-Künstlerin Eriko Horiki zusammengearbeitet, die das Washi-Etikett der Hibiki 40 Years Old Box von Hand gefertigt hat.

Die Flasche besteht aus Kristallglas und verfügt über 30 kunstvoll gefertigte Facetten, geschaffen von einem berühmten Glashersteller, der als vertrauenswürdiger Lieferant der japanischen Kaiserfamilie bekannt ist. Sie ist mit traditionellem japanischen Maki-e, Perlmutt-Einlagen und Goldlack verziert, um das Erbe und die Tradition des House of Suntory zu würdigen. Dieses Design verstärkt den goldenen Schimmer des Inhalts und verkörpert das Wesen von Luxus und Raffinesse.

Die Holzbox besteht aus 12 verschiedenen Arten japanischen Holzes, darunter Kiefer, Kirsche, Zelkova und Mizunara, und hat 12 Flächen, die die 12 Monate des Jahres repräsentieren. Rund um die Box sind in Maki-e-Lack Blumen und Gräser der vier japanischen Jahreszeiten dargestellt, die den Wechsel der Jahreszeiten symbolisieren und Vergangenheit und Zukunft durch Hibiki verbinden.

Nur 400 Flaschen des außergewöhnlichen Hibiki 40 Years Old werden in ausgewählten Märkten und bei ausgewählten Händlern verfügbar sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 38,250.00€. Weitere Informationen zum Hibiki 40 Years Old finden Sie online hier.