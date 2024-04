The House of Suntory veröffentlicht The Kogei Collection 2024

Anlässlich der Eröffnung ihres neuen shop-in-shop im Singapore Changi Airport am 11 März stellte The House of Suntory ihre neue The Kogei Collection 2024 vor, die aus The Yamazaki Peated Malt Spanish Oak und The Hakushu Peated Malt Spanish Oak besteht.

„Kogei“ bedeutet übersetzt „traditionelle japanische Handwerkskunst“. Für die Gestaltung des Designs der beiden Abfüllungen der Kollektion war das Haus Chiso aus Kyoto verantwortlich, die seit seit 1555 für die Herstellung hochwertiger japanischer Kimonos bekannt sind. Die Hersteller der Muster von Chiso wandten die traditionelle Methode des Bokashi-zome (oder Gradationsfärbens) für die Darstellung der Geschichte von Yamazaki und Hakushu Whisky an. Diese Muster wurden dann auf Washi-Papier aufgetragen, welches dann die Etiketten und die Verpackungsschachtel der Whiskyflaschen bilden.

The Yamazaki Peated Malt Spanish Oak und The Hakushu Peated Malt Spanish Oak werden heute an ausgewählten Flughäfen, darunter auch am Changi Airport in Singapur, eingeführt. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt, wie The Moodie Davitt Report schreibt, 205 US-$ (etwa 190 €).