Berry Bros. & Rudd eröffnen morgen ihren The Spirits Shop

Im vergangenen Sommer stellten Berry Bros. & Rudd ihre Pläne einer Dependance ausschließlich für Spirituosen in London vor (wir berichteten). Morgen eröffnet der älteste Weinhändler Großbritanniens seinen The Spirits Shop, der in direkter Nähe zum Hauptsitz von Berry Bros. liegt und ein Sortiment von fast 1.000 Produkten bietet.

Zur Feier der Eröffnung hat Berry Bros. ein Fass der Islay-Brennerei Bowmore ausgewählt und ein exklusives Bottling für ihr neues Geschäft kreiert. Der Single Malt wurde 1997 destilliert, lagerte seitdem in einem nicht näher spezifizierten Butt und wurde im Februar diesen Jahres abgefüllt. Der 26 Jahre alte Bowmore kam mit 53 & Vol., in natürlicher Farbe sowie ohne Kühlfiltrierung in die per Hand nummerierten Flaschen. Ganze 100 Exemplare sind nur verfügbar, 25 von ihnen können morgen vor Ort bei der Eröffnung erhältlich, wie BBR auf ihrer Website schreibt. Die verbleibenden 75 können online erworben werden. Der Preis einer Flasche des Bowmore 1997 liegt bei £1,000 (in etwa 1.170 €).