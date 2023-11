Neu in Deutschland von Kirsch Import: GlenAllachie 10yo CS Batch #10, BB&R Small Batch, Dingle German Exclusive Cognac Cask

Auch an diesem Dienstag dürfen wir Sie wieder über einige Neuheiten informieren, die Kirsch Import mit seinen Partnern (in diesem Falle in Schottland und Irland) in den deutschen Handel bringt. Da ist der GlenAllachie 10yo Cask Strength Batch #10, der nun in die Regale kommen wird, wie auch ein Glen Elgin von Berry Bros. & Rudd – und ein neuer, exklusiv für Deutschland abgefüllter Dingle Whiskey aus dem Westen Irlands.

Hier wie üblich alles Nähere dazu:

Fassstark & verlockend: Batch 10 des The GlenAllachie 10 y.o. Cask Strength

Mit einer Expertise, die ein halbes Jahrhundert umfasst, verwaltet Billy Walker über 50.000 Fässer. Für erstklassige Barriques, Hogsheads, Puncheons und Co. steht seiner The GlenAllachie Distillery ein beträchtliches Budget zur Verfügung, das sich für das Jahr 2023 auf ganze 2,7 Millionen Pfund beläuft. Eines der stolzen Ergebnisse dieses Investments? Der GlenAllachie 10 y.o. Cask Strength.



Das neue Batch 10 setzt die Erfolgsgeschichte der Abfüllung fort. Der Single Malt verbrachte eine Dekade in Pedro Ximénez und Oloroso Sherry Casks sowie mit Rotwein vorbelegten Barriquefässern und auf mittlerer Stufe ausgebrannten Virgin Oak Casks. Abgefüllt mit kräftigen 58,6% vol., verwebt er Schichten von Kakao, roten Trockenfrüchten und Backgewürzen mit der typischen GlenAllachie-Süße.

The GlenAllachie 10 y.o. Cask Strength – Batch 10

Speyside Single Malt Scotch Whisky



10 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Pedro Ximénez & Oloroso Sherry Casks, Red Wine Barriques, Virgin Oak Barrels

58,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Nase: Wellen von Honigwaben, Orangenschalen und Sirup, mit Feigensirup, Mokka und pochierten Früchten, gefolgt von Zimt und Karamell.



Gaumen: Viel Kakao, Heidehonig und Backgewürze, gefolgt von getrockneten roten Beeren und Schwarzwälder Kirschtorte.



Nachklang: Maraschino-Kirschen und Anis.

Charaktervoll genießen: Neues Small Batch von Berry Bros. & Rudd

Schmuggler während der Prohibition mit Spirituosen versorgen, Napoleon III. im Keller verstecken, den Dichter Lord Byron auf der großen Kaffeewaage wiegen: Bereits 1698 gegründet, blickt Berry Bros. & Rudd auf eine erstaunliche Firmengeschichte zurück. Die Londoner Institution steht für mehr als 300 Jahre Expertise auf dem Gebiet der Premium-Spirituosen und ist Lieferant des britischen Königshauses.



Den individuellen Charakter ikonischer schottischer Brennereien kennenlernen? Das ermöglicht das Familienunternehmen mit der Small-Batch-Serie.

Eine neue Abfüllung der Reihe führt jetzt in den Süden des Städtchens Elgin, wo umgeben vom Grün der Speyside die Glen Elgin Distillery liegt. 1898 fertiggestellt, war sie die letzte Destillerie, die in der Boomphase der 1890er Jahre gebaut wurde.



Bis heute nutzt sie einen „wormtub condenser“ – ein rar gewordenes Kühlsystem, das den Rohbrand schwerer und vollmundiger macht.



Der weiche, fruchtige Charakter ihrer Single Malts schlägt sich auch im Glen Elgin 2014/2023 nieder: Typische Noten von Marmelade sowie Äpfel und Birnen werden in der Nase ergänzt von Crème brûlée und Sahne mit süßen Gewürzen. Am kräftigen, vollmundigen Gaumen stellt sich zwischen Frucht und Eiche eine harmonische Balance ein.



Ein charaktervoller Dram, der dir Frage aufwirft, warum Glen Elgin nicht zu den größten Namen in der schottischen Whiskybranche gehört…

Glen Elgin 2014/2023 – Small Batch

Berry Bros. & Rudd Speyside Single Malt Scotch Whisky



Dest. 2014

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Hogshead

1.149 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Ding(l)e gibt’s! Exklusives Single Cask zeigt Dingle von neuer Seite

Dingle Whiskey ist ein Produkt seiner Umgebung. Im Winter 2012 wurde die kleine Brennerei im malerischen Örtchen Dingle auf der Dingle-Halbinsel gegründet. Als eine der wenigen unabhängigen Destillerien Irlands gestaltet sie ihren Whiskey vor Ort ganz nach den eigenen Vorstellungen – und dem eigenen Rhythmus. Umgeben von der atemberaubenden Landschaft des „Wild Atlantic Way“, lässt man den Dingen ihre Zeit und schreibt in jedem Schritt der Produktion Handarbeit groß.



Dafür trägt Graham Coull die Verantwortung. Exklusiv für Kirsch-Kunden wählte der sympathische Master Distiller ein Einzelfass aus. Dreifach destilliert, reifte der Dingle Distillery 2015/2023 insgesamt 8 Jahre lang im maritimen Mikroklima des äußersten irischen Westens.



Dingle-Premiere: Veredelt wurde er dabei erstmals in einem mit Cognac vorbelegten Fass, das ihm zusätzliche fruchtige Frische und Würze verleiht.

Dingle Distillery 2015/2023

Triple Distilled Irish Single Malt Whiskey

Bottled exclusively for Kirsch Import



8 Jahre

Dest. 22/09/2015

Abgef. 25/09/2023

Herkunft: Irland

Fasstyp: Cognac Cask (Finish)

342 Flaschen

59,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt