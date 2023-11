Neu bei Kirsch Import: Murray McDavid, Simply Good Whisky und Exklusives von Berry Bros. & Rudd

Neben dem heute Vormittag bereits vorgestellten Turntable x Starward – Collaboration Drop 01 gibt es heute noch weitere Neuheiten von Kirsch Import:

Vom unabhängigen Abfüller Murray McDavid werden insgesamt 17 neue Abfüllungen den Markt in Deutschland erreichen. Die vier mit einem Flaschenbild dargestellten sind nur beispielhaft, das Fachhandelsgeschäft Ihres Vertrauens wird Ihnen sicherlich weiterhelfen.

Simply Good Whisky, unter dieser Marke veröffentlicht Kirsch Import einfach gute Whiskys, zwei Blended Malts und drei Single Malts bilden heute die Neuzugänge in dieser Reihe.

Vom Hoflieferanten des britischen Königreichs, Berry Bros. & Rudd, kommt ein exklusives Single Cask auf den deutschen Markt.

Hier alle Details, die wir erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Erlebnisse von rar bis rätselhaft: Kunstvoll veredelte Neuheiten von Murray McDavid

Über 40.000 Fässer aus mehr als 90 verschiedenen schottischen Brennereien: Dieser herausragende Holzschatz ist das Markenzeichen von Murray McDavid. Der unabhängige Abfüller wurde 1994 von Branchengrößen wie Mark Reynier gegründet und machte sich mit Nachreifungen in den erlesenen Fässern schnell einen Namen. Seit 2013 hauchen Edward Odim und Dean Jode (Aceo Ltd) Murray McDavid erfolgreich neues Leben ein – und belegen das jetzt mit gleich 17 neuen Abfüllungen.



Single Malt und Single Grain Whisky, Blended Malt und Blended Scotch Whisky erscheinen in verschiedenen Serien. Deren Herz: Benchmark. Nur erstklassige Single Malts finden den Weg in die limitierten, türkis etikettierten Flaschen. Wie der Dalmunach 7 y.o. Die Rarität stammt aus der 2015 auf dem Gelände der ehemaligen Imperial Distillery errichteten, progressiven Brennerei. Eine der ältesten verfügbaren Dalmunach-Abfüllungen und die erste im Sortiment von Murray McDavid wurde in Pedro Ximénez Sherry Casks veredelt.

Wer ältere Whiskyschätze sucht, wird in der Serie Mission Gold fündig – in dieser Woche u.a. vertreten durch den Ledaig 25 y.o. Der Single Malt aus dem rauchigen Zweig der Tobermory Distillery wurde für seine finalen vier Jahre in Margaux-Rotweinfässern perfektioniert.



Der Crafted Blend Rebel’s Reserve 12 y.o. zelebriert die Vereinigung von Single Malt und Single Grain Whisky. Dafür wurden 12-jährige, stark getorfte Malts von Caol Ila und Benriach mit sehr viel älterem North British Grain kombiniert. Ergebnis? Ein charakterstarker Blended Scotch mit Noten von gegrillter Ananas, Geräuchertem und süßem Torf.



Für geheimnisvolle Geschmackserlebnisse sorgt die Reihe Mystery Malt, in dieser Woche beispielsweise mit dem Safe Haven 8 y.o. Der Single Malt aus einer 1798 an der Westküste gegründeten Brennerei trägt den originalen Namen derselben – und zaubert „peat heads“ ein Lächeln ins Gesicht.

Dalmunach 7 y.o.

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

7 Jahre

Dest. 2016

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Ximénez-Spínola Pedro Ximénez Sherry Casks (Finish)

2.062 Flaschen

48,5% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Ledaig 25 y.o.

Murray McDavid Highland Single Malt Scotch Whisky

Mission Gold

25 Jahre

Dest. 1997

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Margaux Wine Casks (Finish)

621 Flaschen

57,2% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Rebel’s Reserve 12 y.o.

Murray McDavid Single Malt Scotch Whisky

Crafted Blend

12 Jahre

Dest. 2011

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland

Fasstyp: Madeira & Red Wine Casks (Finish)

1.484 Flaschen

49,5% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Safe Haven 8 y.o.

Murray McDavid Single Malt Scotch Whisky

Mystery Malt

8 Jahre

Dest. 2014

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland

Fasstyp: Saint- Julien Wine Casks (Finish)

1.857 Flaschen

50% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Von Portugal über Frankreich bis Italien: Simply Good Single Casks aus (Likör-)Weinfässern

Guter Whisky muss weder kompliziert noch unendlich teuer sein – wie unsere unabhängige Abfüllungsreihe Simply Good beweist. Die Range umfasst hochwertige, weder gefärbte noch kühlfiltrierte, solide Blended sowie Single Malt Scotch Whiskys aus zumeist erstbefüllten Einzelfässern. Modern-minimalistisch designt und zum fairen Preis gehen diese Woche fünf Neuzugänge an den Start.



Dazu zählen zwei kräftige Blended Malt Scotch Whiskys aus Torfmalz. Der schwere, herrlich dreckige Peatside 13 y.o. #KI-3322 wurde im First Fill Port Barrique gereift, der Peatside 13 y.o. #KI-3307 lagerte im süßen First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead und verbindet PX-Charakter mit üppigem Rauch.



Französische Eiche verfeinerte sowohl den nussigen, dunkelfruchtigen Miltonduff 15 y.o. aus einem Barriquefass, vorbelegt mit Rotwein eines der berühmtesten Châteaus der Welt, als auch den dreckig-maritimen Caol Ila 9 y.o., der einem Rotweinfass des legendären Château Latour zudem feine Süße verdankt.



Dem Aultmore 14 y.o. war ausgiebige Reifungszeit im First Fill Amarone Barrique gegönnt. Das Resultat? Ein köstlicher Speyside Single Malt mit Kirschen, roten Beeren, Anklängen von Sahnebonbons und Vollmilchschokolade.

Peatside 13 y.o.

Simply Good Blended Malt Scotch Whisky

13 Jahre

Dest. 2010

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland

Fasstyp: First Fill Port Barrique

Fassnr. KI-3322

57,5% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Peatside 13 y.o.

Simply Good Blended Malt Scotch Whisky

13 Jahre

Dest. 2010

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland

Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead

Fassnr. KI-3307

57,7% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Miltonduff 15 y.o.

Simply Good Speyside Single Malt Scotch Whisky

15 Jahre

Dest. 2008

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Château Lafitte Red Wine Barrique

Fassnr. KI-180209

55,2% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Caol Ila 9 y.o.

Simply Good Islay Single Malt Scotch Whisky

9 Jahre

Dest. 2014

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First Fill Château Latour Red Wine Cask

Fassnr. KI-2005796

57,9% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Aultmore 14 y.o.

Simply Good Speyside Single Malt Scotch Whisky

14 Jahre

Dest. 2008

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Amarone Barrique

Fassnr. KI-2010302

58,7% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Von der Speyside ans Schwarze Meer: Rares Genusserlebnis vom Hoflieferanten

Das Gebäude in der Nummer 3 St. James‘s Street, London, ist eine Institution. Hinter der dunklen Fassade mit den fünf hohen Rundbogenfenstern residiert Großbritanniens ältester Spirituosen- und Weinfachhändler – seit 1698. Berry Bros. & Rudd kann auf eine erstaunliche Firmengeschichte zurückblicken. Und: Auf eine über drei Jahrhunderte gereifte Expertise auf dem Gebiet der Premium-Spirituosen.



Diese stellt der Zulieferer des britischen Königshauses erneut mit einem exklusiven Single Cask für Kirsch-Kunden unter Beweis. Der Glen Elgin 2008/2023 führt in den Süden des Städtchens Elgin, wo umgeben vom Grün der Speyside die 1898 fertiggestellte Glen Elgin Distillery liegt. Sie war die letzte Destillerie, die in der Boomphase der 1890er Jahre gebaut wurde. Bis heute nutzt sie einen „Wormtub Condenser“ – ein rar gewordenes Kühlsystem, das den Rohbrand schwerer und vollmundiger macht.



Rar ist auch das Weinfass, in dem der Single Malt veredelt wurde: Es stammt vom historischen Weingut Prince Trubetskoi aus der Ukraine. Dieses kräftige Fass versetzt das ebenso körperreiche Destillat mit roten Beeren und Eiche. Die Nase bewegt sich von Frucht zu Vanille und wieder zurück. Der Gaumen ist angenehm füllig, mit schwarzer Johannisbeere, Dosen-Ananas und Honigtoast, die in einen langen Nachklang mit Holzwürze und etwas tanninhaltigem Rauch übergehen.

Glen Elgin 2008/2023

Berry Bros. & Rudd Speyside Single Malt Scotch Whisky

Bottled exclusively for Kirsch Import, Germany

Dest. 2008

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Hogshead, Knaz Truebetskvoy Wine Cask (Finish)

Fassnr. 7060

190 Flaschen

54,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt