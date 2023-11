Germany’s Best Whisky Awards 2024 – das sind alle Gewinner

In einer Pressemitteilung der Medienbotschaft Verlag & Events GmbH wurden heute offiziell alle Gewinner des „Germany’s Best Whisky Awards 2024″ bekannt gegeben, die ihre Preise im Rahmen der 24. Interwhisky verliehen bekommen haben.

Wir gratulieren allen Gewinnern ganz herzlich, und teilen mit Ihnen die Pressemitteilung, die wir erhalten haben:

Germany’s Best Whisky Awards 2024 vergeben

Frankfurt kann Whisky: Germany’s Best Whisky Awards 2024

Bei den Destillerien gewinnen Bushmills, The Balvenie und St. Kilian

Zum 9. Mal wurden dieGermany’s Best Whisky Awards des Magazins „Der Whisky-Botschafter“ im Rahmen der 24. InterWhisky in Frankfurt vergeben. Die großen Gewinner dieses Jahres kommen aus Irland, Schottland und Deutschland.



Frankfurt/Main. Die Spannung und die Erwartung waren groß: Zum ersten Mal nach drei Jahren Pause wurden die GERMANY’S BEST WHISKY AWARDS 2024 des Fachmagazins „Der Whisky-Botschafter“ erstmals wieder in ihrer gewohnten Form vergeben. Der große Saal im Gesellschaftshaus Palmengarten fungierte als feierliches Ambiente für die wichtigsten Awards in der deutschsprachigen Whisky-Szene. Anwesend waren rund 80 hochkarätige Gäste aus der nationalen und internationalen Whisky-Szene.

Neu war in diesem Jahr, das die Leserinnen und Leser bei den Awards mitabstimmen konnten. Und der Erfolg der Abstimmung war überwältigend „Wir freuen uns ungemein, dass über 19.000 Menschen unserem Aufruf zur Abstimmung von GERMANYS BEST WHISKY AWARDS 2024 gefolgt sind und so zur Entscheidungsfindung in insgesamt sechs Kategorien beigetragen haben“ betont Christian H. Rosenberg, Herausgeber „Der Whisky-Botschafter“.

Bereits im Vorfeld heiß diskutiert wurde die neue Kategorie Brand Ambassador of the Year. Denn jeder in der Szene hat seinen Liebling. Und tatsächlich war hierbei das Abstimmungsergebnis besonders eng. Am Ende setzte sich Mark Armin Giessler von Laphroaig knapp vor Sandra Winters von Michter‘s durch. „Ich hätte es allen drei gegönnt, Mark macht seit Jahren erstklassige Arbeit für Laphroaig von der Whiskyinsel Islay und Sandra ist nicht weniger gelungen, als Michter‘s zu einem der beliebtesten Bourbon Whiskyes in Deutschland zu machen – und das in einer sehr umkämpften Kategorie“, betont Bernhard Schäfer, Chefredakteur des Magazins „Der Whisky-Botschafter“.

Deutschland räumt ab: Frankfurt, Villingen-Schwenningen und Köln

Und drei weitere Awards bleiben in Deutschland. St. Kilian aus Rüdenau bei Frankfurt wird zu Germanys Best Whisky Destillerie National gekürt. Die Fürstenberg Irish Pubs von Werner Hergert und Michael Steiger in Villingen-Schwenningen zur besten Whiskybar und das Brühler Whiskyhaus von Marco Bonn in Brühl bei Köln zum Whisky Shop des Jahres. Sie alle sind die stolzen Gewinner von Germanys Best Whisky Awards 2024 und dürfen sich nun auf die goldene Plakette freuen, die nun an ihren Schaufenstern prangt. Doch auch die anderen Nominierten gehen als Gewinner vom Platz.

Die Gewinner:innen der GERMANY’S BEST WHISKY AWARDS 2024 im Überblick:

BEST WHISKY DISTILLERY NATIONAL

St. Kilian Distillers Slyrs Bavarian Whisky Distillery Finch Whisky Destillerie

BEST WHISKY DISTILLERY INTERNATIONAL

Bushmills (Import Germany by Reidemeister & Ulrichs) Glen Scotia (Import Germany by Hanseatische Weinhandelsgesellschaft) The M&H Distillery (Import Germany by Kammer-Kirsch GmbH)

BEST WHISKY OF THE YEAR 2024

The Balvenie A Revelation of Cask & Character 19yo (Import Germany by William Grant & Sons) Tamdhu American Oak Oloroso and European Oak Oloroso 18yo (Import Germany by Borco-Marken Import) Woodford Reserve Very Fine Rare Bourbon (Import Germany by Brown-Forman Deutschland

BEST BRAND AMBASSADOR OF THE YEAR 2024

Mark Armin Giesler, Brand Ambassador Laphroaig by Beam Suntory Deutschland Sandra Winters, Brand Ambassor Michter´s by Mack & Schühle Bastian Drews, ehemals Brand Ambassador The Dalmore, Fettercairn, Jura by Whyte & Mackay

BEST WHISKY BAR 2024

Fürstenberg Irish Pubs, Villingen-Schwenningen und Tuttlingen by Werner Hergert & Michael Steiger Embury Bar, Frankfurt am Main by Dominik Falger Whisky Oase Sonnenhof, Wustrow by Hans-Joachim Belza

BEST WHISKY SHOP 2024

Brühler Whiskyhaus, Brühl by Marco Bonn Scotia Spirit Scotch Whisky Shop & Bar, Köln by Peter Klas Weinquelle Lühmann, Hamburg by Uwe und Jens Lühmann