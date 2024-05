Einige Geschenkideen zum Muttertag, der am kommenden Sonntag gefeiert wird, unterbreitet Beam Suntory unseren Lesern mit einer Presseaussendung, die wir für Sie hier in den für Whisky relevanten Auszügen wiedergeben – vielleicht ist ja die eine oder andere Anregung für Sie dabei:

Geschenkideen zum Mutter(figuren)tag von und mit Beam Suntory

Berlin, 06.05.2024 – Jeden zweiten Sonntag im Mai feiert man einen ganz besonderen Tag, den Muttertag. Doch da die Bezeichnung “Mutter” viel mehr bedeutet, als selbst ein Kind auf die Welt zu bringen, feiern wir den Mutter(figuren)tag! Mütter stellen sich täglich kleinen und größeren Herausforderungen – aber auch sie brauchen mal eine Pause, um sich zu entspannen und zu genießen. Also, warum nicht das Klischee des Blumenstraußes durchbrechen und stattdessen etwas Besonderes wählen? Von erlesenem Gin bis hin zu exquisitem Whisky bietet Beam Suntory eine Vielzahl von Optionen, um Genussmomente zu schenken.



Hier findet sich eine Vielzahl dieser Momente, abgefüllt in schön designten Flaschen und passend für jeden Geschmack:

Hibiki Japanese Harmony

Hibiki – das japanische Wort für Harmonie – verkörpert die meisterhafte Kunst des japanischen Whiskys, die durch die Natur und die Menschen Japans geschaffen wurde. Es ist ein Zeugnis höchster Qualität und repräsentiert die Essenz japanischer Whiskykunst. Mit einer bemerkenswerten Eleganz und floralen Aromen entfaltet Hibiki Japanese Harmony eine geheimnisvolle und sinnliche Atmosphäre, die die Schönheit und Mystik Japans widerspiegelt.

Das kunstvolle Flaschendesign von Hibiki verkörpert die untrennbare Verbindung zwischen Whisky und Zeit. Die 24 Facetten des Dekanters symbolisieren die Stunden eines Tages und somit den fortwährenden Zyklus der Zeit mit seinen Monaten und Jahreszeiten. Das Etikett, handgeschöpft und von klarer Schönheit, ist eine Hommage an die traditionelle japanische Ästhetik und unterstreicht die zeitlose Eleganz dieses außergewöhnlichen Whiskys.

Aroma: Rose, Litschi, Hauch von Rosmarin, Sandelholz.

Geschmack: Honigsüße, kandierte Orangenschale, weiße Schokolade.

Nachklang: Feiner, anhaltender Abgang, mit einem Hauch von Mizunara (japanischer Eiche).

Alkoholgehalt: 43.0 % Vol.

Unverbindliche Preisempfehlung: 94,99 €

The Macallan 12-Years-Old Sherry Cask

Bereits seit langem sind die alten Sherry-Eichenfässer ein fester Bestandteil des Macallan-Sortiments. Der Macallan Sherry Oak 12-Year-Old Cask Whisky reift vollständig in Oloroso-Sherry-Fässern, in denen bereits 18 Monate lang der weltberühmte Süsswein Jerez aus Spanien gelagert war und erhält so die vielfältigsten Sherry-Aromen und seinen unverkennbaren Geschmack.

Aroma: Komplex mit einem Hauch Vanille, Trockenfrüchten und Ingwer.

Geschmack: Weich und ausbalanciert, mit Noten von Früchten, Gewürzen und Eiche.

Nachklang: Lang und süß, mit getrockneten Früchten.

Alkoholgehalt: 40.0 % Vol.



Unverbindliche Preisempfehlung: 96,99 €

Basil Hayden

Der Basil Hayden Kentucky Straight Bourbon Whiskey ist ein vollmundiger und ausdrucksstarker Straight Bourbon, der sich durch seinen erhöhten Anteil an hochwertigem Roggen eine subtilere Süße im Geschmack auszeichnet. Das Etikett der Flasche bleibt im Gedächtnis und zeichnet sich vor allem durch die hochwertige Metallmanschette aus.

Besonders gut kommen die Aromen zur Geltung, wenn der Whiskey pur genossen wird: sanfte Textur und der angenehm milde Abgang machen das Trinkerlebnis von Basil Hayden zu einem Genuss für Bourbon-Liebhaber.



Aroma: Geräucherte Eiche und süße Noten von Vanille & Karamell mit Anklängen von getrockneten Früchten.

Geschmack: Geräucherter Eichenholzgeschmack, der durch süßen braunen Zucker, eine Note von schwarzem Pfeffer und getrocknete Früchte abgerundet wird.

Nachklang: Ein angenehmer, anhaltender Abgang von geräucherten Eichen mit einem Hauch von getrockneten Früchten.

Alkoholgehalt: 40.0 % Vol.

Unverbindliche Preisempfehlung: 47,90 €

Highland Park 12-Years-Old

Der mehrfach ausgezeichnete Highland Park 12-Years-Old beeindruckt durch eine meisterhafte Verschmelzung von rauchigem Torf, süßem Heidehonig und reichhaltigem Früchtekuchen. Die unverwechselbare, torfige Note, für die Highland Park Whiskys bekannt sind, verleiht diesem Whisky die typischen Heidekraut-Aromen der Orkney-Inseln.

Im wohlausgewogenen Highland Park 12-Years-Old entfalten sich außerdem Nuancen von Zitrusfrüchten, Früchtekuchen und einem Hauch Sherry, wobei die Reifung in ehemaligen Sherry-Fässern einen besonders geschmeidigen Charakter erzeugt hat. Dieser Single Malt bleibt zu Recht ein Favorit unter Kennern und bietet ein unvergessliches Whiskyerlebnis für jeden Anlass.

Aroma: Ausgewogen, zarte Rauchigkeit, Süße, Heidekraut, Sherry.

Geschmack: Rund, zart aromatischer Rauch, Heidehonig, Früchtekuchen, Sevilla-Orangen, vollmundige Malzigkeit, Wintergewürze.

Nachklang: Süße Heidekräuter, geröstete Eiche, aromatischer Rauch.

Alkoholgehalt: 40.0 % Vol.

Unverbindliche Preisempfehlung: 52,99 €

Wir sagen Cheers und wünschen allen Heldinnen einen fabelhaften Tag!