Aus der Fesslermill1396 Destillerie gibt es zwei Neuerscheinungen zu vermelden: Der Mettermalt Single Barolo Cask Wheat Whisky und die Mettermalt Metal Train Whisky Edition sind ab sofort über den Onlineshop der Fessler Mühle erhältlich. Beide haben recht interessante Geschichten als Hintergrund: Der Barolo reifte in einem Fass der Partnergemeinde von Sersheim, Canale – und der Metal Train ist eine Hommage an jenen Zug, der jährlich Fans zum Festival nach Wacken bringt, ein Festival, zu dem die Fesslermill1396 Destillerie immer wieder Sondereditionen kreierte.

Bezugsquellen und genauere Beschreibungen der beiden schwäbischen Whiskys finden Sie nachfolgend.

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Neu: Mettermalt Single Barolo Cask Wheat Whisky und Mettermalt Metal Train Whisky Edition

Mettermalt Single Barolo Cask Wheat Whisky

Das Heimatdorf der Fesslermill1396 Destillerie, Sersheim hat seit 50 Jahren die Partnergemeinde Canale in Piemont, Norditalien.

Seit über 30 Jahren veranstaltet das Stammhaus der Destillerie, die Fessler Mühle, hierfür jährlich das Canale Menu und importiert dazu neben Köstlichkeiten wie frische Salamie, Grissini und regionalen Käse, Weine wie z.B. Barolo, Nebbiolo oder Barbera.

Aus diesem Grund lagern im Whisky Warehouse auch einige damals frisch entleerte Nebbiolo- und Barolofässer, in welchen Einzelfassabfüllungen an mettermalt Whisky heranreifen.

Zum diesjährigen 50 Jahre Jubiläum der Partnerschaft hat die Destilelrie diesen Whisky aus dem Fass geholt.

Das Barolofass vom Weingut Cascina Chicco wurde mit einem regionalen Weizen New Make befüllt, die Lagerung erfolgte als Vollreifung für 7 Jahre in diesem speziellen Barolofass, die Region zählt zu einem der besten Weinbaugebiete der Welt, Barolo wird unter Kennern auch der König der Weine betitelt.

Durch die Reifung hat der Whisky Aromen von roten Früchten, dunklen Beeren und einer kräftigen Getreidenote entwickelt.



Die Einzelfassabfüllung hat 43,0% Vol. und eine natürliche Fassfarbe, die Abfüllung ist auf 538 Flaschen limitiert.

Der Whisky kann über folgenden Link bestellt werden:

https://fessler-muehle.de/produkt/mettermalt-cascina-chicco-single-barolo-cask-whisky/

oder im Destillerieshop direkt vor Ort gekauft werden.

Mettermalt Metal Train Whisky Edition

Metal Train – Der Name steht seit 2002 für einen einzigartigen Sonderzug zum legendären Wacken Open Air in Schleswig-Holstein. Jährlich fahren hunderte Metalheads aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, auch aus Kanada, den USA oder Australien mit diesem Zug ab München quer durch die Republik in den Norden Deutschlands.

Gemeinsam mit den Machern des Metal Trains wurde daher eine kleine Auflage Whisky kreiert. Passend ziert die Vorderseite des Whiskys das Cover des Metal Trains.

Der Single Malt Whisky aus reinem Gerstenmalz reifte in einem neuen amerikanischen Weisseichefass und bringtdurch die Reifung Aromen von Vanille, Toffee und frischer Eiche mit sich.#

Die Sonderedition kann über folgenden Link bestellt werden:

https://fessler-muehle.de/produkt/mettermalt-metal-train-whisky/

oder im Destillerieshop direkt vor Ort gekauft werden.